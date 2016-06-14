ABD'deki LGBT katliamının ardından İstanbul'daki Onur Yürüyüşü için tehlikeli çağrı: Yürütmeyeceğiz!

Müslüman Anadolu Gençliği adlı bir grup, 19 Haziran’da yapılacak Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran’da yapılacak LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) Onur Yürüyüşü’ne karşı tehlikeli bir çağrı yaptı. Grup, Twitter hesabından “Yürütmeyeceğiz”, “Sapkınlığa müdahale etmekle mükellefiz” yazılı görseller paylaştı.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando’daki Pulse adlı bir LGBT gece kulübünde 12 Haziran Pazar günü düzenlenen ve 49 kişinin ölümüne yol açan katliamın ardından İstanbul’da bu ve bir sonraki hafta pazar günleri yapılacak onur yürüyüşlerine yönelik tehditlerde bulunuldu.

Müslüman Anadolu Gençliği, Twitter’da @MuslumanAnadolu adlı hesabından yaptığı paylaşımlarda "Onursuz sapıkları yürütmüyoruz", "19 Haziran'da Onur Yürüyüşü ironik ismiyle düzenlenecek olan rezilliğe müsaade etme, müdahale et", "İpneler yürüyemeyecek, 26 Haziran'daki rezillik Müslümanlar tarafından sona erdirilecek" gibi nefret söylemi içeren ifadeler kullanıldı. Grup, internet sitelerinde tehdit ve nefret söylemi içerikli çağrılarına ilişkin bir paylaşımda bulunmadı.

“Susmuyoruz”

Orlando katliamı ardından LGBTİ Dayanışma Derneği, onur haftasının başlangıcına dair yaptıkları basın açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Trans onur haftasını karşılamaya hazırlarken Amerika’dan gelen haberle bir kez daha sarsıldık. Dün Ezidi, Kürt, Nusayri, Türkmen ve Hıristiyan toplumlarına yönelen saldırı bu kez dünyanın öbür ucunda LGBTİ’lere yöneldi. Bu gidişatı durduracak iradeye sahibiz ve susmuyoruz.”

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise, 13 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen Bakanlar Kurulu ardından yaptığı açıklamada bir gazetecinin “Eşcinsellerin onur yürüyüşüne izin verilecek mi? İzin verilirse ABD’de gerçekleşen Orlando saldırısı sonrasında ek güvenlik tedbiri alınacak mı?” sorusu üzerine şu yanıtı vermişti:

“Tabii bu tür izinler verilirken bazı kriterler var. Bu yetkiyi kullanacak olan merciler açısından söylüyorum. Merciler için sakınca yoksa izin verilecektir. Bilemiyoruz tabii ama izin verilirse gerekli güvenlik önlemleri de alınır.”

Müslüman Anadolu Gençliği’nin Twitter’dan yaptığı tehdit ve nefret söylemi içerikli paylaşımlar şöyle: