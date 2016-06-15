Trans sanatçıdan Alperen Ocakları'na: Geneleve gidip abdest alınca ahlaklı olunmuyor; Ensar'a niye sustunuz?

Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın, 26 Haziran'da yapılacağı duyurulan 14. Onur Yürüşü'ne yürüyüşüne engel olacakları şeklindeki açıklamasına trans sanatçı Çağla Akalın'dan yanıt geldi. Akalın, “Karaman’da 45 çocuk tecavüze uğruyor neden bir açıklama yapmıyorsunuz... Genelevdeki kadınla birlikte olup 'nasıl olsa onun işi bu, fahişe' deyip gusül abdesti alıp temizlenip arınmakla olmuyor bu ahlak" dedi.

Mican, Üsküdar’da bulunan il binasında düzenlediği basın toplantısında, tehdit içeren "Sayın devlet yetkilileri bunlarla bizi uğraştırmayın. Ya gereğini yapın ya da biz gereğini yapacağız. Biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü engelleyeceğiz. Biz şimdi uyarıyoruz. Önceden olacakları bildirdik, bundan sonra olacakların sorumlusu biz değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

Akalın’ın Alperen Ocakları’na verdiği cevap şöyle:

"Bu ülkede herkes ahlaklı dini bütün 1'inci sınıf vatandaş, bir tek eşcinseller ahlaksız!

Eşcinsellere sataşmanın iyi reklam getirisi olduğunu bilen ve anlayan bazı kurum ve kuruluşlar eşcinsellik karşıtı açıklamalar yaparak hatta açıkça tehdit ederek gündemi bir hayli meşgul ediyorlar.

Alperen Ocakları açıklama yaparak Onur Yürüyüşü'nü yaptırmayacağız, gerekirse her şeyi yaparız diyerek DHA'ya açıklama yapıyor.

Eyyyy kendini Ahlak bekçisi sanan gafil bre cahil.

Arakan da Suriye de Türkmenistan da Müslüman olduğu için öldürülün din kardeşlerin için neden mücadele etmiyorsunuz?

Karamanda 45 çocuk (ERKEK) tecavüze uğruyor neden bir açıklama yapmıyorsunuz?

Suriye'de ki savaştan kaçan çocuklar sokaklarda dileniyor neden yardımcı olmuyorsunuz?

O kadar asker şehit oluyor neden gönüllü askerliğe başvurmuyorsunuz?

Yüzde 99 Müslüman olan ahlaklı bir ülkedeyiz derken bizlerle birlikte olan kişiler bu toplumda değil mi?

Uzaydan mı ışınlanıyorlar?

Her gün yüzlerce kadın bu ülkede taciz ve tecavüze uğruyor,

Her ay Trans kadınlar katlediliyor, köpeğe eşşeğe ördeğe kundaktaki bebeğe tecavüz edilirken bu toplumun ahlakı uykuya mı dalıyor?

Benim yaşam hakkımı elimden alıp beni ötekileştirip, 4 duvar arasında bütün çirkin fantezilerini benimle yaşayıp toplumda saygın olarak tanınan bilinen kişiler bizleri ahlaksız olarak yargılamadan önce vicdanı ve kendi ahlakı ile yüzleşmeleri gerekiyor.

Genelevdeki kadınla birlikte olup "nasıl olsa onun işi bu, fahişe" deyip gusül abdesti alıp temizlenip arınmakla olmuyor bu ahlak.

Bizleri bu batağa siz ve sizin düşüncenizde olan kişiler itti. Şimdi hangi hakla bizlerden hesap soruyorsunuz.

Eşcinsel ve mazlumun kanıyla yıkanan o AHLAKINIZ YERİN DİBİNE BATSIN.

Vatana millete ihanet etmediğimiz için,

Küçücük çocuklara tecavüz etmediğimiz için,

Kadınlara kızlara tecavüz etmeyip öldürmediğimiz için,

Hunharca katledilip bizleri katleden canilere nefsi müdafaa vererek ceza indirimleri sağladığınız için

Bizler AHLAKSIZ OLUYORSAK KEŞKE SİZLERDE BİZİM GİBİ OLSANIZ DEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAZAMAYACAĞIM.

Bugünden sonra başımıza gelecek en ufak olaydan ALPEREN OCAKLARI VE MÜSLÜMAN GENÇLİK DERNEĞİ VE BUNLARA SES ÇIKARMAYAN, CEZA VERMEYEN SİSTEM SORUMLUDUR.

Çağla Akalın"