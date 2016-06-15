Alperen Ocakları'ndan Onur Yürüyüşü için tehdit: Her şeyi göze aldık, yürüyüşü engelleyeceğiz!

Alperen Ocakları, 19 Haziran’da yapılacak Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran’da yapılacak LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) Onur Yürüyüşü’ne engel olacaklarını açıkladı.

Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, Üsküdar’da bulunan il binasında düzenlediği basın toplantısında, tehdit içeren "Sayın devlet yetkilileri bunlarla bizi uğraştırmayın. Ya gereğini yapın ya da biz gereğini yapacağız. Biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü engelleyeceğiz. Biz şimdi uyarıyoruz. Önceden olacakları bildirdik, bundan sonra olacakların sorumlusu biz değiliz" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando’daki Pulse adlı bir LGBT gece kulübünde 12 Haziran Pazar günü düzenlenen ve 49 kişinin ölümüne yol açan katliamın ardından İstanbul’da bu ve bir sonraki hafta pazar günleri yapılacak onur yürüyüşlerine yönelik Müslüman Anadolu Gençliği adlı bir grup da tehditlerde bulunmuştu.

Yanında bir grup Alperen Ocakları üyesi olduğu basın toplantısında konuşan Kürşat Mican, şunları söyledi:

"İsmi onur yürüyüşü olan ama aslı ahlaksızlık olan ve toplumun sinir uçlarına dokunan bu tip ahlaksızlıkların normalleştirilmesine, özendirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Recep, Şaban ve Ramazan gibi mübarek Kabul ettiğimiz ayları dillerine dolayarak komiklik yapmaya çalışanlara uyarımız, böyle fantezilerle milletimizin hassasiyetlerini dillerine dolayarak terbiyesizliğe soyunmasınlar. Manevi değerlerimizi alaya alarak had ve hudutlarını aşanlara Ziya Paşa’nın ’Nush ile uslanmayanı etmeli tektir tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir.’ Veciz beytini hatırlatırız. Yürüyüşün tertiplenmesine sadece hoşgörü nazarıyla bakarak toplumsal yozlaşmanın ve ahlaki çöküntünün kızlarımıza, oğullarımıza alternatif harflerle yeni cinsiyetler türetilmesine mahal verilmemelidir. Bu, kimsenin özel hayatına yapılan bir tepki değildir. İyiliği emretmek kötülükten nehy etmektir."

"Aksi taktirde tepkimiz çok net olacak"

Mican, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ahlaksızlığa ve pervasızlığa izin veren, yön tayin eden, kulaklarını tıkayan, gözlerini kapayan sayın devlet yetkilileri sizleri, bu ahlaksızlığa son vermek için göreve davet ediyoruz. Aksi taktirde derin milletin temsilcileri olan Alperen Ocakları olarak, ecdadımızın ağır bedeller ödeyerek bizlere miras bıraktığı bu topraklarda ahlaksızların fantezi yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Aksi taktirde tepkimiz çok net ve sert olacaktır. Mübarek bir ayda hep aynı şeyleri yapıyorlar. Değerlerimiz hiçe sayarak alay edercesine bizimle dalga geçiyorlar. Sayın devlet yetkilileri bunlarla bizi uğraştırmayın. Ya gereğini yapın ya da biz gereğini yapacağız. Biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü engelleyeceğiz. Bir yerde toplanıp ne yaparlarsa yapsınlar ama mübarek ramazan ayında çırılçıplak bir vaziyette ülkemizin mukaddes topraklarında bu şekilde yürümelerini asla istemiyoruz. Devletimizin demilli değerleri gözününde bulundurarak buna dur demesi gerekiyor. Çünkü bu normal bir özgürlük değil. Biz şimdi uyarıyoruz. Önceden olacakları bildirdik, bundan sonra olacakların sorumlusu biz değiliz"