LGBTİ'ler tehditlere karşı suç duyurusunda bulunacak

İstanbul Onur Haftası Komitesi ve Lambdaistanbul Derneği, 26 Haziran’da düzenlenecek 14. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne yönelik tehdit ve nefret içeren açıklamalar yapan gruplar hakkında suç duyurusunda bulunacak.

“Onur Yürüyüşü, LGBTİ+’ların onurlu bir hayat taleplerinin simgesidir” diyen Onur Haftası Komitesi, herkesi suç duyurusuna destek vermek için 20 Haziran Pazartesi saat 11.00’da Çağlayan Adliyesi’ne çağırıyor. “Kimsenin LGBTİ+ bireyleri ne tehdit etmeye, ne de onurlarına dil uzatmaya hakkı olamaz. Bu tehditler karşısında yetkililere düşen LGBTİ+ bireyler için adaleti ve güvenliği sağlamaktır” dedi.

Suç duyurusu “Onursuz sapıkları yürütmüyoruz” diyen Müslüman Anadolu Gençliği, “LGBT Yürüyüşünü yaptırmayacağız” diyen Alperen Ocakları, “Onursuz’luğa tepki göster!” diyen Tembihname ve “Azgınlıklara izin vermeyin!” diyen Özgür-Der hakkında yapılacak.

Ne olmuştu?

Kendini “Müslüman Anadolu Gençliği” olarak adlandıran grup da Onur Yürüyüşü’ne saldırı çağrısı yapmak için Facebook’ta bir etkinlik sayfası açmış, Facebook Türkiye şikayet edenlere etkinliğin Topluluk Standartlarına uygun olduğunu söylemişti.

LGBTİ aktivistleri, Facebook Türkiye’yi Facebook merkezine şikayet etmeye hazırlanırken, söz konusu Facebook etkinliği kaldırılmıştı.

Alperen Ocakları ise geçtiğimiz günlerde akşam saat 22.30'da Üsküdar’da bir basın toplantısı düzenlerken, İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican devlet yürüyüşü engellemezse “derin milletin temsilcileri” olarak Alperen Ocakları’nın yürüyüşe engel olacağını söyledi.

Açıklamada “Repkimiz çok net ve sert olacaktır”, “Biz her şeyi göze aldık direk yürüyüşü engelleyeceğiz”, “Uyarıyoruz”, “Ziya Paşa'nın 'Nush ile uslanmayanı etmeli tektir tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir' veciz beytini hatırlatırız” gibi ifadeler kullanıldı. Mican “Yürüyüşün tertiplenmesine sadece hoşgörü nazarıyla bakarak toplumsal yozlaşmanın ve ahlaki çöküntünün kızlarımıza, oğullarımıza alternatif harflerle yeni cinsiyetler türetilmesine mahal verilmemelidir” dedi.

Gelen tepkiler ve suç duyuruları üzerine bir açıklama daha yapan Alperen Ocakları ""Biz devleti uyardık, elimizde sopalarla yürüyüşe katılanları döveceğimizi söylemedik" ve "Biraz hukuk dışına çıkıyor gibi görünüyor ama hukuk dışına çıkılıyor diye algılamayın bunu" gibi ifadeler kullandı.

2 suç duyurusu daha yapıldı

Geçtiğimiz günlerde, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ile Trans Onur Haftası’nı düzenleyen İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği ve Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD LGBTİ de Müslüman Anadolu Gençliği ve Alperen Ocakları Vakfı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.