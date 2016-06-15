LGBTİ yürüyüşlerine tehdit Meclis gündeminde: Güvenlik için gerekli sorumluluk alınsın!

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, ABD’nin kentindeki silahlı saldırının ardından Türkiye’de de tehdit edilen LGBTİ bireyler için İstanbul Valiliği’ni ve Emniyet Müdürlüğü’nü uyardı. Doğan, LGBTİ’lere yönelik tehditleri TBMM Genel Kurulu’na taşıdı. Genel Kurul’da konuşan Doğan, ABD’nin Orlando kentinde LGBTİ bireylere yönelik gerçekleştirilen nefret katliamını kınadı.

Türkiye’de LGBTİ örgütlerinin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da gelenekselleşen “Onur Yürüyüşü”nü yapmaya karar verdiklerini anımsatan Doğan, “Geçtiğimiz yıl çok ağır müdahalelerle karşılaştılar polis tarafından. Biz bu görüntülerin tekrar yaşanmasını istemiyoruz” dedi.

Doğan, LGBTİ’lere yönelik basına yansıyan tehditleri de gündeme getirerek “LGBTİ’lerin yaşam haklarına yönelik çok ciddi tehditler var. Buradan İstanbul Valiliğine ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sesleniyorum. LGBTİ’lerin en temel demokratik haklarını gerçekleştirmeleri için gerekli sorumluluğu alsınlar” diye konuştu.

ABD’nin Orlando kentinde 12 Haziran tarihinde LGBTİ’lerin gittiği bir bara saldırı düzenlenmiş ve 49 kişi yaşamını yitirmişti. Bu saldırının ardından Türkiye’de de aynı gruba yönelik benzer tehditler gelmeye başlamıştı. Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican 26 Haziran’da İstanbul’da düzenlenmesi planlanan “LGBTİ Onur Yürüyüşü”ne müdahale edeceklerini açıklamıştı. Yürüyüşe yönelik başka çevrelerden de tehditler gelmişti.