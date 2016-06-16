İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası sergisi: 'Nerdeen Nereye'

Bu sene yedincisi düzenlenecek LGBTİ+ Onur Haftası sergisi, 'Nerdeen Nereye' ismiyle, Gözde İlkin, İlhan Sayın, Şafak Şule Kemancı ve Sena Başöz’den oluşan seçici kurulun 34 başvuru arasından seçtiği 13 işi sunacak. Pazartesi günü açılışını yapacak olan sergi, geçtiğimiz sene yaşamını yitiren LGBTİ+ eylemcileri Boysan Yakar ve Zeliş Deniz’in anısına, Boysan Yakar’ın Harbiye Üftade Sokak’taki evinde gerçekleştirilecek.

Kültür Servisi'nin haberine göre; Geleneksel Onur Haftası sergileri, LGBTİ+ veya destekçi sanatçıları görünür kılmak; cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, beden ve bu konulardaki deneyimler, düşünceler ve politikalar üzerine işleri sergilemek amacıyla düzenleniyor.

Bu senenin katılımcıları ise Ahmet Rüstem Ekici, Can Akgümüş, Cemal Akyüz, Reyhan Berre Peker, Ceren Saner, Çiğdem Menteşoğlu, Efe Songun, Ekim Acun, Elif Tekneci, Fikret Karaman, Hıdır Durman, Öykü Topal ve Rüzgar Buşki.

Nerdeen nereye sergisi, 20-26 Haziran tarihleri ve 13:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Adres: Cumhuriyet Caddesi Üftade Sokak Latif Apt. No:10 Daire:3 Elmadağ / İSTANBUL