Sezen Aksu'dan LGBTİ'lere: Hiçbir şiddet birini doğasından koparamaz, eninde sonunda aşk kazanır!

Sezen Aksu, bu yıl 14.'sü düzenlenecek İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası için Onur Haftası Komitesi’ne bir mesaj gönderdi. Aksu, mesajında, yürüyüş öncesi başta Alperen Ocakları olmak üzere bazı grupların yaptığı tehdit içeren açıklamalara gönderme yaparak, "Hiçbir şiddet birini doğasından, inandığından koparamaz. Bir süre bastırabilir ama yok edemez. Bir canlının varoluşsal doğasına saldırı, nafile bir çırpınıştır. Şiddetin kazananı olmaz, eninde sonunda aşk kazanır" dedi.

Sezen Aksu'nun mesajı şöyle:

"Bir arada yaşamak ve farklılıklara hoşgörü ile yaklaşmak, naif bir dilek ya da çağrı olarak kalıyor her gün yaşadıklarımız karşısında. Oysa bu içi boşaltılmış kelimeler bir arada yaşamak için çok değerli anlamlar ifade eder. Bize benzemeyene tahammül geliştiremiyor, ölümün öncü ayak sesleri gibi gelen tehditlere giderek kayıtsızlaşıyoruz. Günbegün şiddete biraz daha alışıyoruz.

Hiçbir şiddet dönüştürücü olamaz. Hiçbir şiddet birini doğasından, inandığından koparamaz. Bir süre bastırabilir ama yok edemez. Bir canlının varoluşsal doğasına saldırı, nafile bir çırpınıştır. Şiddetin kazananı olmaz, eninde sonunda aşk kazanır.

LGBTİ’ye selamlar olsun; kalbim ve dualarım sizlerle…"