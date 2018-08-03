Muhalifler imzaları teslim etti, genel merkez "Oldukça düşük" dedi; CHP'deki 'iç savaş'ta bugüne nasıl gelindi, şimdi ne olacak?

CHP’de 24 Haziran’daki seçimin sonuçlarının belli olmasının ardından başlayan ‘olağanüstü kurultay’ tartışmasında sona yaklaşıldı. Partinin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ekibinin 2 hafta önce başlattığı imza toplama sürecinde final aşamasına gelindi.

Muhalifler bugün topladıkları imzaları ‘yeterli olduğunu’ belirterek CHP Genel Merkezi’ne teslim etti. Genel merkezden yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre muhaliflerin gereken imza sayısına ulaşamadığını savunuldu ancak yeterli sayı bulunması halinde tüzüğe uygun olarak kurultayın gerçekleştirileceği belirtildi.

TIKLAYIN - CHP'li muhalifler Genel Merkez'de: Noter tasdikli ve belgeli imza sayımız 630

TIKLAYIN - CHP Genel Merkezi: Geri çekilenler düşüldüğünde muhaliflerin topladığı imzaların sayısı oldukça düşük

T24’e konuşan CHP Genel Merkezi’ne yakın kaynaklar da, 50’den fazla delegenin imzasını geri çektiğini ve bu sebepten muhaliflerin teslim ettiği belgelerin kontrol edilmesi sonucunda olağanüstü kurultay için gereken 622 sayısına ulaşılmasının imkansız olduğunu belirtti.

Seçim sonrasında hızlı başlayan ‘olağanüstü kurultay’ dalgasının geçen sürede sönümlendiğini savunan kaynaklar, “İmzalar yetersiz olsa da kurultay kararı alınır mı” sorusuna ise olumsuz yanıt verdi.

Öte yandan, alınan bilgiye göre perşembe günü akşamüstü saatlerinde teslim edilen imzaların kontrolü için CHP Genel Merkezi'nde çalışmalara başlandı. Gelen bilgilere göre şu ana (2 Ağustos/22:13) 7 imzanın fotokopi, 3'ünün de mükerrer olduğu belirlendi.

AKP ve iktidara yakın medya İnce'yi güzelledikçe imzalar geri çekildi

T24'e konuşan kaynaklar, imza toplama sürecinde, AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın İnce'ye yönelik övgü dolu açıklamalarda bulunmasnını, seçim sürecinde CHP'nin adayına sayfalarında yer vermeyen iktidara yakın medyanın İnce hakkında çok sayıda olumlu haber ve köşe yazısına yer vermesinin ve son olarak da Habertürk yazarı Sevilay Yılman tarafından gündeme getirilen "Kılıçdaroğlu, 'Muharrem İnce'yi partinin başına getirmek isteyen derin devlet' dedi" iddiasının geri çekilen imzalar konusunda oldukça etkili olduğu yorumunda bulundu.

Kurultaya gidilmesi için 622 parti delegesinden imza toplanması gerekiyor. Partideki imza toplama süreci Pazartesi günü 17:00'de resmen sona erecek.

Peki ya CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir önceki seçimli kurultayda da karşısına rakip olarak çıkan Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı olarak duyurduğu günden bu yana nasıl geldi, şimdi neler olacak?

Erdoğan ile Gül 'kardeş kavgası'ndayken Kılıçdaroğlu'ndan gelen sürpriz hamle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından seçimlerin erkene alınarak 24 Haziran’da yapılacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmasıyla birlikte CHP’de kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışması başladı.

AKP’nin kurucu kadrosunda da yer alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adının Millet İttifakı’nın ’çatı adayı’ olarak geçmesinin; Cumhur İttifakı’nın ‘tartışmasız adayı’, uzun süre yol arkadaşlığı yaptığı Erdoğan’la aralarında ‘kardeş kavgası’ çıkardığı yorumları yapılırken; birkaç ismin adaylığının konuşulduğu CHP’de ise Kılıçdaroğlu’ndan beklenmedik bir hamle geldi.

Tartışmaların ve 'sayısal totoya dönen' tahminlerin ardından Kılıçdaroğlu, 4 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenen törende, daha önce karşısına iki kez genel başkanlık için aday olarak çıkan Muharrem İnce’nin partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.

TIKLAYIN - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce!

Seçim kampanyası döneminde Muharrem İnce ekibi ile genel merkez kadroları arasında ‘adı konmayan’ bir gerilim olduğu sürekli konuşulsa da; bu tartışmalar çok da yüzeye çıkmadı. Ancak, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazandığının belli olması ve partinin milletvekili seçimlerinde aldığı oyların oranının kimilerine göre beklentilerin altında kalmasıyla birlikte CHP içinde kazan kaynamaya başladı. İnce'nin partisinden yaklaşık 8 puan fazla oy alması da parti yönetimine dönük "istifa" çağrılarının fitilini ateşledi.

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce 15,3 milyon oyla oyların yüzde 30,6'sını almış, parlamento seçimindeyse CHP 11,3 milyon oyla oyların yüzde 22,6'sını elde etmişti.

İnce'den ilk açıklama: 'Önümüzden yürü' derlerse ben yürümeye hazırım

Seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda, iki kez genel başkanlık yarışına girdiği Kılıçdaroğlu ile bir daha yarışa girmeyeceğini açıklayan İnce, seçimden sonra yaptığı ilk açıklamada, "1977'den bu yana 30 barajını geçmişiz. Bunu ben söylemeyeyim ayıp olur ancak diğer muhalefet partileri de oyunu artırsa seçim ikinci tura kalıyordu. Bana buradan 'Önümüzden yürü' derlerse ben yürümeye hazırım" sözleriyle, parti içinde muhalif hareketi başlatacağının işaretini verdi.

Yükselen gerilim, partinin eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın devreye girmesiyle biraz olsun azaldı ancak ‘partinin ağabeyleri’ olarak bilinen ikilinin önerisiyle Kılıçdaroğlu ve İnce’nin eşleriyle birlikte yedikleri akşam yemeği, bugüne kadar gelen süreçte bir dönüm noktası oldu.

İpler kopuyor

İnce, yemek sonrasında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na ‘olağanüstü kurultayı toplamasını, genel başkanlıktan çekilip partinin onursal genel başkanı ve grup başkanı olması çağrısı yaptığını’ duyurdu ve "Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi" dedi. Kılıçdaroğlu ise, özel bir yemekte konuşulanların basınla paylaşılmasını ‘siyasi nezaketsizlik’ olarak nitelendirdi.

Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki ipler, bu açıklamalarla koptu. İnce’nin kararı örgüte havale etmesinin ardından muhalifler imza çalışmalarını başlatırken; 6 Temmuz’da toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu’ndan (MYK) ise kurultay kararı çıkmadı.

Tarafların birbirlerine dair sert açıklamaları, İnce ekibinin imza toplama çalışmasının resmi olarak başladığını duyurduğu 16 Temmuz’dan sonra da devam etti. Muhaliflerden imzalarla ilgili olarak düzenli aralıklarla “Topladık, topluyoruz, toplayacağız” açıklamaları gelirken; genel merkezden çok sayıda isim ise gereken sayıya ulaşılamayacağına dair inancını dile getirdi.

"İrade oluştuysa sendroma gerek yok, ama oluşmazsa da herkes sonucu kabul edecek"

İmzaların toplanmasına dair CHP Tüzüğü’nde belirlenen 15 günlük süre, pazartesi günü (30 Temmuz) sona erdi. İnce ekibi, imzaların perşembe günü teslim edileceğini duyururken; CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ise öncesinde yaptığı açıklamada, yeterli delege sayısına ulaşılması durumunda kurultay sürecini tıkamak gibi bir girişimde bulunmayacaklarını ifade ederek, "Öyle bir irade oluşursa sendrom yaşamaya gerek yok. Ama oluşmazsa da herkes sonucu kabul edecek" dedi.

Tarihler 2 Ağustos Perşembe’yi gösterdiğinde de imzalar konusundaki belirsizlik tablosu değişmedi. Akşamüstü saatlerinde topladıkları imzalarla birlikte CHP Genel Merkezi’ne giden muhalifler adına, eski milletvekili ve CHP PM üyesi Gaye Usluer açıklama yaptı. Ellerinde 8’i belgeli, 622’si noter tasdikli 630 imza bulunduğunu belirten Usluer, olağanüstü kurultayın toplanması için gereken sayıya ulaştıklarını söyledi.

Muharrem İnce de Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır” ifadelerini kullandı.

Muhaliflerin ardından ise söz sırası CHP Genel Merkezi’ne geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından yapılan açıklamada, teslim edilen imzaların inceleneceğini ancak ‘geri çekilen imzalar dikkate alındığında, toplanan imzaların sayısının oldukça düşük göründüğünü’ söyledi.

1242 delegeye sahip olan CHP’de, olağanüstü kurultay çağrısının resmiyet kazanması için salt çoğunluğu temsil eden 622 imzaya ulaşılması gerekiyor. İnce ekibinin aşıldığını iddia ettiği, CHP Genel Merkezi’nin ise oldukça altında kalındığını savunduğu bu sihirli sayı, önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin en eski partisinde neler yaşanacağını belirlemede kilit rol oynayacak.

Genel merkezin imzaları kontrol için 15 gün süresi bulunuyor ancak kaynaklar sürecin bu kadar sündürülmeyeceğini söylüyor. Kurultayın toplanıp toplanmayacağı henüz belli değil; ama öyle ya da böyle CHP’deki bölünmenin etkileri bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor