CHP'li Hamzaçebi: 15 günlük süre sona ermeden imzalar geri çekilebilir

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, olağanüstü kurultay için imza veren delegelerin, imzalarını geri çekip çekemeyeceği tartışlarına ilişkin açıklama yaptı. Hamzaçebi, "Olağanüstü kurultay için verilen imzalar 15 günlük süre sona ermeden geri çekilebilir" dedi.

CHP'de muhaliflerin toplanan imzaları yarın teslim etmesinden önce Genel Merkez'den ıslak imzaların geri çeklimesine ilişkin açıklama geld

Muharrem İnce ekibinde yer alan CHP PM Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Milletvekili Gaye Usluer, olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları, yarın saat 16:00'da Genel Merkez'e teslim edeceklerini açıkladı.

Muhalifler, verilen imzaların Genel Merkez'e teslim edildikten sonra Yargıtay kararı ile geri çekilemeyeceğini savunuyorlardı.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, muhalifelerin bu iddiasına ilişkin Twitter'da açıklama yaptı. Hamzaçebi, Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre, imzalar Genel Merkeze teslim edilse bile 15 günlük süre dolmadan geri çekilebileceğini savundu.

Hamzaçebi açıklamasında "Anayasa Mahkemesi'nin 25.7.2005 tarihli ve K. 2005/4 sayılı kararı açık: Olağanüstü kurultay için verilen imzalar 15 günlük süre sona ermeden geri çekilebilir. Anayasa Mahkemesi Kararları kanun hükmündedir" dedi.