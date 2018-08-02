Muhalifler toplanan imzaları CHP Genel Merkezi'ne teslim etti; Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi

T24

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, olağanüstü kurultay çağrısı için verilen imzaların CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmesinin ardından açıklama yaptı.

İnce, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır" dedi.