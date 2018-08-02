CHP'li muhalifler Genel Merkez'de: Noter tasdikli ve belgeli imza sayımız 630

T24

CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapan, 24 Haziran'da partinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye yakın ekip topladıkları imzaları CHP Genel Merkezi'ne teslim etti.

CHP PM Üyesi Gaye Usluer, ellerinde 630 imza bulunduğunu açıkladı. Usluer'in açıklamasına göre, muhalifler olağanüstü kurultayın toplanması için aranan delege tam sayısının salt çoğunluğunu geçen sayıda imza topladı.

TIKLAYIN - Muhalifler toplanan imzaları CHP Genel Merkezi'ne teslim etti; Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi

Ellerine ulaşan imzaların 622'sini Ankara 47. Noteri'ne tasdik ettirdiklerini, 8 imzaya dair ise ellerinde noterden verilen numara bulunduğunu ancak daha ıslak imzalı belgeye ulaşmadıklarını kaydeden Usluer, "50 delegemizin daha imza verdiklerini biliyoruz. Henüz elimizde bu belgeler yok. Belgelerin teslimi için pazartesi 17:00'ye kadar süre var. İmza vermiş olan delege arkadaşlarımız bize ulaştırırsa işleme alınacak" dedi.

Siyasal Partiler Kanunu'na göre, olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için noter şartı olmadığı ve salt çoğunluğun 5'te birinin talebiyle kurultay toplanabildiğini belirten Usluer, "Çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için toplam delge sayımız 1240. Noter tasdikli imza sayısının 621 olması gerekiyor. İmza sayımızı 630" diye konuştu.

Öte yandan, imza verme sürecinde 59 il başkanı ve 129 milletvekilinin Genel Merkez'e destek açıklamasında bulunduğunu hatırlatan Usluer, "Böyle bir destek varken genel merkezin kurultaydan çekilme sebebi olmamalı" yorumunda bulundu.

"İsteğimiz kişilerin değişmesi değildir"

CHP PM Üyesi Usluer, imzaların teslimi sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebimizi ve gerekçelerimizi açıklamıştık. Biz diyoruz ki bu yüzde 22.6'lık puan, yerel seçimlere giderken anket sonucumuzdur. İsteğimiz kişilerin değişmesi değildir. Kimin koltuktan kalkacağı kimin oturacağı dedğildir. İsteğimiz partimizin siyasal, ideolojik tutarlılık göstermesidir. İsteğimiz bir kadro hareketinin başlamasıdır.

-Olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için noter şartı olmadığını görüyoruz. Siyasal partiler yasasına göre salt çoğunluğun 5'te birinin talebiyle toplanabiliyor. Bizim tüzüğümüzde noter ve yüzde 50+1 şartı var.

-Çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için toplam delge sayımız 1240. Noter tasdikli imza sayısının 621 olması gerekiyor. İmza sayımızı 630.

-Noter tasdiği yaptırmıştık özgün formlara. Bugün bir noter kaydı daha yaptırdık, 622'sini Ankara 47. Noteri'ne tasdik ettirdik. 50 delegemizin daha imza verdiklerini biliyoruz. Henüz elimizde bu belgeler yok. Belgelerin teslimi için son pazartesi 17:00'ye kadar. İmza vermiş olan delege arkadaşlarımız bize ulaştırırsa işleme alınacak.

"Genel merkezin elinde olan onayların açıklanmasını bekliyoruz"

-Bazı delegeler imza verip, formlarını genel merkeze göndermişler. Ancak bunların rakamını bilmiyoruz. Genel merkezin elinde olan onayların onlar tarafından açıklanmasını bekliyoruz.

-İmzasını çeken delegeler olduğuna hiç ihtimal vermemiştik. Ama farklı illerden böyle şeyler olduğu bilgisi bizlere ulaştı. Bu rakamın ne olduğunu bilme ihtimalimiz yok.

-Talebimiz sayısal değil, siyasi bir talep. Bu talep sadece delegenin değil, tabandan gelen bir talep.. Herkesin talebini bir olağanüstü kurultay çağrısına dönüştürerek yapmıştık.

"Türkiye'de demokrasi istiyorsak önce CHP'de demokrasi olmalı"

-CHP'de bir çığlık, arayış var. CHP olarak diyoruz ki demokrasinin talebini biz yapıyoruz, Türkiye'ye demokrasiyi biz getireceğiz. Türkiye'de demokrasi istiyorsak önce CHP'de demokrasi olmalı.

-59 il başkanı, 129 milletvekili olağanüstü kurultay talebine karşı bir açıklama yaptılar. Böyle bir destek varken genel merkezin kurultaydan çekilme sebebi olmamalı.

-Analiz yapamazsak milletimizin karşısına nasıl çıkacağız! Gerek parti içinde gerek kamuoyunda bu tartışmalar sonlandırılmalıdır. Kurultay bir felaket değildir, yasalarla tanımlanan doğal süreçler olarak kabul edilmelidir.

-Sayın Genel Başkanımızdan beklentimiz imzaların takibinde kurultay sürecinin başlatılmasıdır. Ortak aklın oluşturulmasıdır. Atatürk'ün kurduğu parti, asla ve asla AKP'nin mahkemelerinde tartışılır duruma getirilmemelidir.

-Son söz olarak diyoruz ki, önümüzdeki süreç, önce partimiz sonra tüm Türkiye için hayırlı uğurlu olsun.

"Ne olursa olsun, CHP'yi AKP yargısında tartıştırmayacağız"

-Elimizde şu anda belgeli 630 imza var. Ancak bunun dışında delegelerimizden gelen bilgiler doğrultusunda olduğunu bildiğimiz 50 imzalı belge var. Ama elimizde değil, bize ulaşmadı henüz. Pazartesi saat 17:00'ye kadar bu belgelerin ulaşması dahilinde onlar da işleme alınacaktır. Doğrudan genel merkeze gönderen delegeler de var, genel merkezin bunları toplam sayı içine koyacağına eminiz.

-Biz gerek partimizin üyelerin, gerek delegelerin talebini beyana dönüştürererk genel merkeze iletiyoruz ancak yaşanacakları tahmin etmemiz mümkün değil. Ama ne olursa olsun, CHP'yi AKP yargısında tartıştırmayacağız.

-621 belge elimizde olduğu için notere kayıt yaptırdık, diğerlerinin numaraları elimizde ama orijinali olmadığından tekrardan Ankara'da noterde onayını yaptıramadık.

-Tek adamların olduğu yerde demokrasi olmaz. Biz parti içi bir olaydan bahsediyoruz. Hatırlarsanız 9-10 Mart'ta da daha demokratik tüzük isteyerek yola çıkmıştık. Hareket, sonuçlandırılmayan bir başlangıcın sonucudur. Biz parti içinde daha fazla demokrasi diyerek yola çıkan bir hareketin parçalarıyız.