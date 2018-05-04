CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçiminde göstereceği aday belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce üzerinde mutabık kaldı.

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Söz konusu kararın ardından CNN Türk canlı yayınında konuşan İnce, "Her şey daha güzel olacak" mesajını verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saatler içinde resmi açıklama yapacağını belirten İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben size dün mesaj verdim ama almadınız. Zamanı gelince. Gel ince o. Siz almadınız. Zamanı gelince dedim ya. Genel başkanımız konuşsun. Ondan sonra devam."

İnce, "Saray mı, Çankaya Köşkü mü" sorusuna da "Biz köylü çocuğuyuz. Saray bizi bozar" yanıtını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu da, konuya ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamada "Muharrem İnce tarih yazacak" ifadesini kullandı.

İki isim, daha sonra Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda partililerle buluştu.

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Burada CHP rozetini çıkaran İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım, rozetimi size emanet" dedi. Ardından söz alan Kılıçdaroğlu, "80 milyon için tarafsız cumhurbaşkanı" ifadesini kullanarak İnce'nin yakasına Türk bayrağı rozeti astı.

"Ben Erdoğan'dan daha kıdemliyim"

İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Senin tecrüben yeter mi devleti yönetmeye" dediğini belirterek, "Ben 2002'de milletvekili oldum, o 2003'te. Ondan beş ay daha kıdemliyim. Askere gitsek ben çavuş olurum, o onbaşı" dedi.

Erdoğan'ın bir günlük milletvekili iken başbakanlık makamına getirildiğini ifade eden İnce, partililere yönelik olarak "Bir günlük milletvekili başbakan olacak, 16 yıllık milletvekili cumhurbaşkanı olamayacak öyle mi" diye sordu. İnce ayrıca, noter onaylı üniversite diplomasını istedikleri taktirde vatandaşlara gösterebileceğini söyledi.

"Erdoğan Beyoğlu'na belediye başkanı olamadı ama cumhurbaşkanı oldu"

Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkanlığı için iki kez yarıştığını hatırlatan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir eleştiri daha var. 'CHP’ye genel başkan olamadın, Türkiye’ye cumhurbaşkanı olacaksın, mantıklı mı' diyor. Tayyip Erdoğan, Beyoğlu’na belediye başkanı olamadı, Türkiye’ye cumhurbaşkanı oldu. Abdullah Gül, Necmettin Erbakan’a rakip oldu, kaybetti ama Abdullah Gül cumhurbaşkanı oldu."

İnce, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminde aktif rol oynadığı belirtilen Gülen cemaati üyelerinin, geçen yıllarda KPSS sorularını çaldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sınavda soruyu çalan, sandıkta oyu çalar. Bugünden uyarıyorum. Bu ülkenin değerli avukatları. 50 bin avukat, cübbelerinizi 24 Haziran günü arabanızda tutun. Sizi her an YSK’ya çağırabilirim. Bir, sınav sorularını çaldırmayacağız, iki sandıkta oyu çaldırmayacağız, üç hazineden parayı çaldırmayacağız."

Muharrem İnce, Hacı Bayram Camii'nde cuma namazını kılacak, ardından Ahmet Necdet Sezer ve Deniz Baykal'ı ziyaret edecek.