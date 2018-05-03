Muharrem İnce kimdir?

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964’te Yalova’da doğdu. Ailesi Elmalık köyünde çiftçilikle geçiniyordu. Çiftliklerindeki traktöre olan merakı onu meslek lisesinde okumaya yöneltti. Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nin torna-tesviye bölümünden mezun oldu. Hedefi diğer iki erkek kardeşiyle birlikte tornacı dükkanı açmaktı.

Bir arkadaşının teşvikiyle üniversite sınavlarına girdi. Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği bölümünü kazandı ve öğretmen oldu. Yalova’daki çeşitli lise ve dershanelerde fizik öğretmenliği ve yöneticilik yaptı.

1990’lı yılların sonuna doğru bölgede üstlendiği görevlerle halk tarafından daha fazla tanınmaya başladı. Yalovaspor'da basın sözcülüğü ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nde il başkanlığı yaptı.

Aynı dönemde siyasete atıldı. CHP’nin ilçe ve il yönetim kurullarında görev aldı. İl başkanı olarak seçildi, kentte genç bir siyasetçi olarak parladı.

Teşkilat içerisindeki bu yükselişi parti yönetiminin dikkatini çekti. 1999 seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışında kalarak büyük bir deprem yaşayan CHP'nin taze kan arayışlarına yanıt oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AKP / AK Parti) iktidara taşıyan 2002 genel seçimlerinde CHP’den milletvekili seçildi.

İlk döneminden itibaren TBMM’deki çeşitli komisyonlarda görev aldı ancak fazla dikkat çekmedi. İnce’nin güçlü bir muhalif sese dönüşmesi 2007'deki genel seçimden sonra oldu. Partisi tarafından yeniden birinci sırada aday gösterilen İnce, ikinci kez milletvekili seçildi. CHP'de grup başkanvekilliği görevini yürütmeye başlayan İnce, Türkiye kamuoyunda dikkat çekmeye başladı.

En çok söz alan muhalif vekillerden

Hükümeti sert bir dille eleştiren İnce, CHP adına TBMM kürsüsüne en çok çıkan isimlerden biri. Çok sayıda soru önergesine de imza attı. 25 Aralık 2009’daki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı ve ekonomideki gidişatla hükümetin özelleştirme politikalarını hedef aldığı konuşma sosyal medyada büyük ilgi gördü; gazete ve internet sitelerinin sayfalarında 100 binin üzerinde okurdan yorum aldı.

Güçlü bir hitabet yeteneğine sahip olan İnce, özellikle bu konuşmasından sonra, partinin o dönemdeki lideri Deniz Baykal’ın genel başkanlığının tartışıldığı bir ortamda CHP’nin gelecekteki lideri olabileceği yönünde basındaki çok sayıda yazıya konu oldu.

"Başörtüsüzler de bizim bacımız, başörtülüler de"

Ekim 2013'te kamusal alanda başörtüsü yasağının kalkmasıyla dört AKP milletvekili Meclis Genel Kurulu'na başörtüsüyle geldi. İnce yine söz aldı, konuşmasının genelinde AKP sıralarından tepki görürken "Başörtüsüzler de bizim bacımız, başörtülüler de bizim bacımız" sözleri aynı sıralardan alkış aldı.

İnce başörtülü vekillerden birinin "Hac'da resetlendik" açıklamasına da kürsüden cevap verdi:

"İslam anlayışını hiç bilmeyen bir açıklamadır bu. Kişi Allah karşısında resetlendiğini kabul edemez. Kişi resetlenip resetlenmediğine kendi karar veremez. Siz Allah'ın karşısında resetlenmediniz ama Tayyip Erdoğan karşısında resetlenmiş olabilirsiniz."

İktidar için beş şart

Muhalif milletvekili, partisinin iktidar olabilmesini ise beş şarta bağlıyor:

"Kendi içimizdeki kavgalara son vermeliyiz; seçkinci yapı ve anlayıştan sıyrılmalıyız; daha çalışkan olmalıyız; haramdan korkan ve şu ana kadar CHP'ye oy vermemiş dürüst namuslu vatandaşlarımızı mutlaka partiye kazandırmalıyız; ne yapıp edip Kürt seçmenden oy alabilmenin siyasi bir yolunu bulmalıyız."

Evli ve bir çocuk babası olan İnce’nin Tatanka isimli bir şiir kitabı ile TBMM'deki izlenimlerini anlattığı Buyurun Sayın İnce isimli bir derlemesi var.

Kılıçdaroğlu'na karşı iki kez aday oldu

İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı için iki kez karşı karşıya geldi. 2014 ve 2018'de yapılan olağanüstü kurultaylarda kazanan Kılıçdaroğlu oldu.

2014 yılında gerçekleşen 18. Olağanüstü CHP Kurultayı'nda da karşı karşıya gelen iki isim Kılıçdaroğlu'nun zaferini ilan etmesinin ardından birlikte sahneye çıkarak delegeleri selamladı. İnce, şu konuşmayı yaptı:

"Gençler yarışacağız tartışacağız, ama kavga etmeden sonucu kabulleneceğiz. Sıfır oy aldığım iller başta olmak üzere il başkanlarımın emrindeyim ne zaman emrederseniz ordayım. Bir saat öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi şimdi rakibim değil genel başkanımdır. Bu yağma düzeninden bu faşist diktatörden kurtulmak için elimden ne geliyorsa onu yapacağım."

Adı cumhurbaşkanı adayı olarak geçiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sonrası 3 Kaısm 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleri için adı geçen isimlerden biri de, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce oldu.

Kulislerde adı geçen bir diğer aday, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İnce'nin isminin kesin gibi olduğunu ve kendisini tebrik ettiğini aktardı.