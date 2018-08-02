Rahmi Turan'dan CHP'ye: Bazı delegeler 'cüzdan ile vicdan' arasında sıkışmış!

Sözcü gazetesinin başyazarı aynı zamanda "Tokmak" sütunu yazarı Rahmi Turan, CHP'de süren imza tartışmaları için "Koyun can derdinde, kasap et derdinde! " eleştirisinde bulundu. Yazar, "Vatandaşların dertleriyle uğraşsalar, yağmur gibi inmeye başlayan zamlara karşı tepkilerini gösterseler… Hayır! Bu beyler için ‘koltuk kavgası' daha önemli. Hep çıkar meselesi! Bazı delegeler “cüzdan ile vicdan” arasında sıkışmış! “ Kurultay karakolda biter” diyenler haklı çıkacak galiba!" dedi.

Rahmi Turan'ın 'Tokmak' isimli köşesinde "İmza pazarlığı!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"CHP'de imza bilmecesi tiyatro oyununa dönüştü!

Muhalifler noter tasdikli 632 delegenin imzasını Genel Merkez'e bugün teslim edeceklerini söylüyor. Genel Merkez ise “İmza sayısı 574'te kaldı” diyor.

Kim doğru söylüyor, bugün belli olur!

Muharrem İnce'nin sık sık nükseden kurultay sevdası CHP'ye çok pahalıya mal olacağa benziyor.Ülkeni

n bin bir sorunu varken devam eden post kavgası, mutedil vatandaşlar arasında CHP'ye olan güveni biraz daha azalttı.

Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Vatandaşların dertleriyle uğraşsalar, yağmur gibi inmeye başlayan zamlara karşı tepkilerini gösterseler… Hayır! Bu beyler için ‘koltuk kavgası' daha önemli.

Noter tasdikli imza sayısının aslında tamam olduğu, bazı delegelerin imzalarını ceplerinde tuttukları, taleplerinin karşılanması için koz olarak kullandıkları, yapılan pazarlıklar henüz bitmediği için 624+1 imzanın şu ana kadar teslim edilemediği belirtiliyor.

Hep çıkar meselesi! Bazı delegeler “cüzdan ile vicdan” arasında sıkışmış!

“Kurultay karakolda biter” diyenler haklı çıkacak galiba!"