CHP Genel Merkezi: Geri çekilenler düşüldüğünde muhaliflerin topladığı imzaların sayısı oldukça düşük

CHP Genel Merkezi, Muharrem İnce ekibinin olağanüstü kurultay için topladığı imza sayısının 'geri çekilen imzalar dikkate alındığında, oldukça düşük göründüğünü' açıkladı.

İnce ekibi tarafından imzaların teslim edilmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, geri çekilen ve prosedüre uygun olmayan imzaların düşülmesiyle ilgili olarak, "Sayının oldukça aşağılara ineceğini görüyoruz" dedi. Erkek'in açıklamalarının satır başları şöyle:

-Noter onaylı beyanlarının tutulması ancak hukuki sonuç oluşturabilir. Sunulan belgeler arasında az da olsa fotokopilerin notere onaylatıldığı beyan edildi. İncelemek üzere teslim aldık. İnceleme işlemleri yapılıyor arkadaşlarımız tarafından.

-15 günlük yasal süre içinde geri çekilen imzalar da var. Bunlar da düşülecek. Yeterli imza varsa yapılır, yoksa yapılmaz.

-Noter kanalıyla bize tebliğ edilen bir ya da iki imza var.

-Bizim için önemli olan üyelerimizin iradesidir. Sayının oldukça aşağılara ineceğini görüyoruz. Türkiye'nin ağırlaşan temel sorunları, yerel seçimler var. Olağanüstü kurultay sürecini tamamlayıp yapacağımız çalışmaları yine hep birlikte sürdüreceğiz.

İmzalarda son durum ne?

Muharrem İnce'ye yakın ekip, bugün CHP Genel Merkezi'ne giderek topladıkları imzaları teslim etti. Grup adına açıklama yapan PM üyesi Gaye Usluer, ellerinde 622 noter tasdikli, 8 de belgeli imza olduğunu belirtti. Toplam delege sayısının 1240 olduğunu savunan Usluer, 630 imzayla yeter sayıya ulaştıklarını kaydetti.

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