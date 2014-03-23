Müezzinoğlu: Tayyip Erdoğan Twitter'a diz çöktürdü

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Twitter diz çöktü. İstiklaline aşık olan bir millet, kendisine tavır koyan kim olursa olsun diz çöktürür. Recep Tayyip Erdoğan da bunu yaptı. Biz muz cumhuriyeti değiliz, hele hele ananas cumhuriyeti hiç değiliz" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, AKP Keşan İlçe Başkanlığınca düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 30 Mart'ın CHP'ye, MHP'ye ve okyanus ötesine ders verme günü olduğunu söyledi

Müezzinoğlu, 30 Mart akşamı, milletin geleceğinin ve kaderinin belirleneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"O nedenle bu ülkenin, bu bölgenin ve gelecek nesillerimizin geleceği adına bu seçimlerin belediye başkanlığı seçiminin ötesinde bir anlamı var. Onun için birçok tuzaklar kuruyorlar. Onun için Twitter'da senaryolar kuruyorlar. Bakınız 2 gün önce Twitter yasaklandı. Niye yasaklandı? 'Türkiye mahkemelerinin verdiği kararları ben takmıyorum' diyen bir Twitter merkezi var. 'Türkiye mahkemeleri karar vermiş, ben bunu umursamıyorum' diyor. 'O mahkemeleri anlamsız görüyorum' diyor. 'O mahkemeleri anlamsız buluyorum, ben Türkiye'yi adam yerine koymuyorum' diyor. Türkiye'yi adam yerine koymayan Twitter'ı, biz bu millet adına asla adam yerine koymayız. Şimdi zaman zaman 'savcılar yok mu?' diyor, zaman zaman 'hakimler yok mu?' diyor Kılıçdaroğlu. Sen savcının, hakimin arkasında durmayıp da Twitter'cıların merkezinin arkasında duruyorsan, bu milletin hak ve hukukuyla, bu milletin geleceğiyle, bu milletin kaderiyle oynayan hukuk dışı siteleri, 'ben mahkeme kararına rağmen kapatmıyorum' diyorsan, sen de bu Twittır'cılara alkış tutuyorsan, destek oluyorsan, senin halkçılığın da batsın, senin milliyetçiliğin de batsın."

Twitter ile ilgili dün bir haber geldiğini ifade eden Müezzinoğlu, "Twitter diz çöktü. İstiklaline aşık olan bir millet, kendisine tavır koyan kim olursa olsun diz çöktürür. Recep Tayyip Erdoğan da bunu yaptı. Biz muz cumhuriyeti değiliz, hele hele ananas cumhuriyeti hiç değiliz" dedi.