Twitter pazarlığı sürüyor!

Perşembe gecesi Türkiye'de erişime engellenen dünyanın en popüler sosyal ağı olan Twitter ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) arasındaki pazarlık sürüyor. Her iki taraf da birbirinin dertlerini dinlemeye başladı. Henüz restleşme ya da anlaşma yok.

Ahmet Can'ın radikal.com.tr'de yer alan haber analizi şöyle: Twitter’a yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Twitter Türkiye ’de yaşanan problemi anlamaya, TİB ise Twitter’ın belirtilen içeriklerin neden kaldırılmadığını öğrenmeye çalışıyor. Her iki tarafın şu anda birbirine verdiği bir söz olmadığı belirtilirken henüz anlaşma veya restleşmenin olmadığı ileri sürülüyor.

Twitter’ın büyük titizlikle yürüttüğü görüşmelerde şirket, mahkeme kararlarını ve savcılık dosyasını anlamaya çalışıyor. Bir Türk bilişim avukatının Twitter temsilciliğini yaptığı görüşmelerde Twitter’a erişim engeli kararının hukuksal gerekçeleri anlatılmaya çalışılıyor. Twitter’ın ise ‘mahremiyet’ gerekçesinin gösterildiği erişim engelleme kararlarının ‘ siyasi ’ olarak yorumladığı paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Seçimden sonraya

Twitter ve TİB arasında yapılan görüşmeler henüz çözüme yaklaşmış durumda değil. Her ne kadar iki kurum arasında herhangi bir restleşme olmasa da çözüme yönelik adımlar da atılmıyor. Bu da Twitter’ın yakın bir süreçte açılamayacağını gösteriyor. Bilişim uzmanlarının yaptığı tahminlere göre Twitter’ın erişim engelinin gerekçelerini anlamasıyla birlikte çözüm süreci başlayabilecek. Başka bir deyişle Twitter’a erişim engelinin kaldırılması haftalar sürecek bir görüşme trafiği sonrasında çözülebilecek. Bu da Twitter’ın seçimlerden sonra açılabileceğinin soru işaretlerini akıllara getiriyor. Twitter’ın perşembe gecesi kapatılmasında sonra şirket, resmi temasları başlatmak için bir Türk bilişim avukatıyla anlaşmıştı.

Hesap askıya alındı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan dün Twitter’ın erişime kapatılmasına neden olan hesabı askıya aldığını ve bunun olumlu bir adım olduğunu belirterek, “TİB ile Twitter’ın karşılıklı görüşmelerinin devam etmesinde fayda olduğu kanaatindeyim” dedi. Elvan Twitter yasağı konusunda şunları söyledi: “Yalan, dolan, iftira, montaj kasetler... Her türlü saldırı içeriden ve dışarıdan... Başbakanımıza, ailesine hakaretler, küfürler edildi. Biz bakanlara küfürler, hakaretler edildi. Bunların hiç mi cezası yok? Bunlara bu şirketler göz yummamalı. Hangi şirket olursa olsun İster Twittter, ister Yahoo, ister Google olsun, hangi sosyal medya şirketi olursa Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına uymak zorundadır ve uyacaktır da. 1 Ocak tarihinden itibaren TİB’in tam 643 talebi var, vatandaşlarımızın mağduriyetine yönelik.”

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü adına yapılan açıklamada ise Twitter üzerinden karakter suikastı yapıldığı da savunularak “Diğer ülkelerde de kişi haklarını ihlal eden ve ulusal güvenliği tehlikeye sokan yayınların paylaşımına engel olunmuştur” denildi.

Bu arada 17 Aralık sonrası ses kayıtlarını yayımlayan YouTube’a yakın kaynaklarından aldığımız bilgilere göre şu anda siteye engellemeye yönelik bir mahkeme kararı yok.

DNS’ler de engelli

İnternet kullanıcıları Twitter’a erişim engellendikten sonra 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 IP’li DNS’lerle Twitter’a erişimlerini sürdürmüştü. Ancak bu DNS adresleri dün kullanılamadı. Bunun üzerine 208.67.222.222 ve 208.67.220.220 DNS‘leri kullanılmaya başlandı. Bakan Elvan, ’’Böyle bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bana gelmiş net bir bilgi yok’’ dedi. Bu arada Twitter, TİB’in mahkeme kararıyla askıya alınmasını istediği Samsun’da C.K. adlı kadının ismi kullanılarak müstehcen içerikli yazı ve resimlere yer veren sahte hesabı askıya aldı.