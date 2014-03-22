Galatasaray Twitter yasağını tişörtle protesto etti, Lig TV ekranda göstermedi

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde TT Arena'da Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, sahaya ısınmak için çıkarken giydiği tişörte Twitter logosu ve hesabını yazarak bu karara bir kez daha karşı olduğunu ortaya koydu. Fakat yayıncı kuruluş Lig TV, bu tişörtleri ekrana taşımadı.

Hükümetin, Türkiye'de twitter erişimini yasaklaması üzerine resmi sitesinde bu yasağa tepki koyup açıklama yapan Galatasaray, bugün de ısınma tişörtüne özel olarak twitter logosu ve hesabını yazarak bu karara bir kez daha karşı olduğunu ortaya koydu. Sarı kırmızlı takım sahada ısınırken Lig TV bu görüntüyü ekrana getirmedi.

Bilindiği gibi yayıncı kuruluş tribünlerden 'Gezi olaylarının protestosunda' yayının sesini kıstığı için büyük tepkilerle karşılaşmıştı.

İşte Galatasaray'lı futbolcuların giydiği o tişörtler;