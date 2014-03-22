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Spor

Galatasaray Twitter yasağını tişörtle protesto etti, Lig TV ekranda göstermedi

Türkiye'deki Twitter yasağını protesto etmek amacıyla Kayserispor maçından önce Twitter logolu tişörtlerle ısınmaya çıkan Galatasaray'ın bu protestosunu Lig TV göstermedi

22 Mart 2014 21:18

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde TT Arena'da Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, sahaya ısınmak için çıkarken giydiği tişörte Twitter logosu ve hesabını yazarak bu karara bir kez daha karşı olduğunu ortaya koydu. Fakat yayıncı kuruluş Lig TV, bu tişörtleri ekrana taşımadı.

Hükümetin, Türkiye'de twitter erişimini yasaklaması üzerine resmi sitesinde bu yasağa tepki koyup açıklama yapan Galatasaray, bugün de ısınma tişörtüne özel olarak twitter logosu ve hesabını yazarak bu karara bir kez daha karşı olduğunu ortaya koydu. Sarı kırmızlı takım sahada ısınırken Lig TV bu görüntüyü ekrana getirmedi.

Bilindiği gibi yayıncı kuruluş tribünlerden 'Gezi olaylarının protestosunda' yayının sesini kıstığı için büyük tepkilerle karşılaşmıştı.

İşte Galatasaray'lı futbolcuların giydiği o tişörtler;

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