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Ferzan Özpetek: Twitter'ı kapatan Erdoğan'a teşekkür etmek lazım...

Ünlü Yönetmen Ferzan Özpetek, Twitter'a getirilen erişim yasağına ilişkin 'Türkiye'de gelişme var ancak ilerleme tökezliyor. Bu şekilde ifade özgürlüğü engellenemez' dedi

22 Mart 2014 21:53

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek ve yazar Elif Şafak, Twitter'a tedbir amaçlı erişimin engellemesini eleştirdi. Erdoğan’a teşekkür etmek lazım" diyen Özpetek, "Çünkü Erdoğan, Twitter’ı yasaklayarak ona güç katan bir durum yarattı. Yasakla beraber Twitter daha da güçlendi" dedi.

İtalya’da yaşayan Yönetmen Ferzan Özpetek ve Yazar Elif Şafak, Türkiye’de Twitter’a erişimin engellenmesine yönelik tepkilerini, İtalyan basını kanalıyla ortaya koydu.

Türkiye’de son iki gündür yaşanan gelişmeler, tüm dünya basınının ilgisini çekmeye devam ediyor. İtalya’da da gündemin ilk sıralarına yerleşen Twitter yasağı, RAI 1 kanalının dün akşamki ana haberlerine de konu oldu. Bu konudaki gelişmelerin aktarıldığı haberde, 35 yılı aşkın süredir İtalya’da yaşayan ünlü Yönetmen Ferzan Özpetek’in de yorumuna başvuruldu.

 

'Erdoğan'a teşekkür etmek lazım'

 

"Erdoğan’a teşekkür etmek lazım" diye sözlerine başlayan Özpetek, "Çünkü Erdoğan, Twitter’ı yasaklayarak ona güç katan bir durum yarattı. Yasakla beraber Twitter daha da güçlendi" dedi.
1-2 yıl önce Türkiye’ye daha çok güveni olduğunu söyleyen Özpetek, "Gelişme ile ilerleme ayrı şeyler. Türkiye’de gelişme var ancak ilerleme tökezliyor. Bu şekilde ifade özgürlüğü engellenemez" ifadelerini kullandı.

 

Elif Şafak: Türkiye izole olmuş bir ülke değildir

 

La Repubblica gazetesine konuşan Elif Şafak ise, sosyal medyanın çok güçlü olduğunun altını çizerek, "Onu nasıl durdurabilirsiniz? Dijital çağda uygulanması mümkün olmayan bu yasak kabul edilemez" dedi.

Türkiye’nin acilen demokrasinin, basın özgürlüğünün, güçler ayrılığının ve hukukun üstünlüğünün değerini kavramaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Şafak, "Birbirine başka planetlerden gelmiş muamelesi yapan, kızgın bir millet haline geldik. Kültürel gettolara bölündük. Hiç olmadığı kadar kutuplaştık ve parçalandık. Demokrasi sadece sandıkta değildir. Demokrasi aynı zamanda bir kültürdür. Biz de bunu talep ediyoruz" diye görüşlerini sürdürdü.

Türkiye’deki mevcut tansiyonun endişe verici olduğunu savunan Şafak, "Özellikle korku ve paranoyanın artması ve diğerlerine karşı toleransımızın düşmesi bakımından. Türkiye izole olmuş bir ülke değildir. Birçok insanın küresel bağı var; onlar daha iyi bir demokrasiyi hak ettiklerini bilen insanlar" diye konuştu.

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