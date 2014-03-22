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İşte Twitter’ın kapatılmasına gerekçe gösterilen hesaplar

TİB tarafından Twitter'ın erişime engellenmesine gerekçe gösterilen hesaplar ve açılan kapatma davaları hakaret gerekçesine dayandırılıyor

22 Mart 2014 17:42

TİB tarafından erişime engellenen Twitter için dört farklı koruma tedbiri kararı yer alıyor. TİB’in internet sitesinden yapılan açıklamada, üçü mahkeme kararı olmak üzere dört ayrı karar üzerine Twitter'a erişimin engellendiği bilgisini veriyor. İçerikleri aktarılmayan kararlardan sonuncusu için TİB, "Bu internet sitesi (twitter.com) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın (TMK 10. maddesi ile görevli) 20/03/2014 tarih ve sayılı kararına istinaden, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır" diyor. Söz konusu mahkemelerden verilen kararlar, kapatmanın hakaret suçlarından olduğunu gösteriyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı: Öyle bir talep veya karar yok

 

Yazılı açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı ve görsel basında Twitter’a erişimin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda yasaklandığının ifade edildiğini belirtti. Twitter’ın ana  internet sayfasında da ‘İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın (TMK’nun 10. maddesiyle görevli) 20.03.2014 sayılı kararı’ şeklinde bir ibarenin yazılı olduğunu belirten başsavcılık, “Anılan engellemeyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep olunmuş veya alınmış herhangi bir karar mevcut değildir” denildi.

Başvurulardan biri Binali Yıldırım'dan

 

Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, avukatları aracılığıyla İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne 18 Mart'ta başvurdu. Binali Yıldırım, Twitter'daki "Hırsıza oy yok" Twitter hesabının engellenmesini talep etti. Mahkeme aynı gün bu talebi haklı buldu ve söz konusu hesabın engellenmesi için kararı, en geç dört saat içerisinde uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderdi. 

İşte o Twitter hesabı:

 

İsmet Özel adına açılan sahte hesaplar

 

Bir diğer başvuru, şair ve yazar İsmet Özel adına açılan birden çok sahte hesapla ilgili. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın basın bürosundan alınan bilgilere göre, şair ve yazar İsmet Özel adına açılan sahte hesaplar nedeniyle yapılan şikayet üzerine İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi bu sahte hesaplar kapatılana kadar Twitter'ın kapatılmasına karar verdi.

Kapatma kararına yapılan itiraz İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gitti. Bu mahkeme de itirazı reddetti ve kapatma kararının yerinde olduğunu belirtti. Bunun üzerine site hakkında koruma tedbiri uygulandı.

İşte o Twitter hesapları:

 

Samsun'da sahte hesap için açılan dava da kapatma gerekçesi

 

Samsun 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ne kendi kişisel Facebook, Twitter ve PhotoSugar adlı sosyal medyadaki hesaplarına, başka kadınların müstehcen fotoğraflarının yüklendiğini ileri süren bir kadın 4 Mart 2014'te dava açtı. Aynı gün sonuçlanan dava sonucunda mahkemeden karar çıktı. Mahkeme, "Kişilik haklarının ihlâl edildiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. İhlâlin gerçekleştiği yayın, kısım ve bölümle sınırlı olarak içeriğin erişime engellenmesine" karar verdi. Bunun üzerine 20 Mart Perşembe gecesi Twitter'a erişim engellendi.

Avukat: Twitter'ın kapatılması gibi bir talebimiz olmadı 

 

Dava açan kadının kimlik bilgileri gizli tutulurken avukatı Adnan Aydın yaptığı açıklamada, "Müvekkilimle özel husumeti olan bir kişi, müvekkilimin adını kullanarak çeşitli sosyal medyada hesaplar oluşturmuş ve bu hesaplara başka yerlerden temin ettiği uygunsuz müstehcen fotoğraflar yüklemiş. Biz de bu sayfalara erişimin engellenmesi için dava açtık. Mahkeme sayfalara erişilmemesine karar verdi. Ancak buna dayanarak Twitter ulaşımı tamamen engellenmiş, bizimle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Twitter'ın kapatılması gibi bir talebimiz olmadı" dedi.

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