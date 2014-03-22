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Twitter yasak dinlemedi, atılan tweet sayısı yüzde 30 arttı

Mikroblog sitesi Twitter'a erişimin engellenmesi, atılan tweet sayısında patlama yaşanmasına yol açtı. Atılan Türkçe tweet sayısı günde 5,2 milyondan 7,5 milyona çıktı

22 Mart 2014 12:30

Twitter’ın yasaklanmasıyla atılan Türkçe tweet sayısı yüzde 30 artarak, günde 5,2 milyondan 7,5 milyona çıktı. Yasak başladığı saatlerde dakikada ortalama 17 bin tweet atılırken, #TwitterisblockedinTurkey (Twitter Türkiye’de yasaklandı) etiketiyle atılan tweetlerin sayısı 620 bine yaklaştı.

Twitter 20 Mart’ı 21 Marta bağlayan gece yarısında erişime kapandı. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfasında www.twitter.com adresi sorgulandığı zaman site hakkında alınan mahkeme kararları ile birlikte "TİB tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır" ibaresi yer aldı.

Ancak, Twitter yasağı internet kullanıcılarını etkilemedi. DNS ve VPN gibi yöntemlerle Twitter’a giren kullanıcıların attığı ortalama tweet sayısı, yasağın başlamadığı günlerdeki ortalamanın da üstüne çıktı.

Twitter’ın yasaklanmasının ardından, #TwitterisblockedinTurkey (Twitter Türkiye’de yasaklandı) etiketiyle atılan tweet sayısı 619 bin 889 olurken, #turkeyblockedtwitter (Türkiye Twitter’ı engelledi) etiketiyle atılan tweet sayısı da 116 bin 559 oldu.  #dictatorerdogan (Diktatör Erdoğan) etiketiyle 85 bin 167 tweet atılırken, #occupytwitter (Twitter’ı işgl et) etiketiyle 82 bin 49 tweet atıldı. #ErdoganBlockedTwitter (Erdoğan Twitter’ı engelledi başlığıyla atılan tweet sayısı ise 50 bin 49 oldu.

Yasaklardan önce günde ortalama 5,2 milyon Türkçe tweet atılıyordu. Yasağın başlamasının ardından ise bu sayı 7,5 milyona çıktı. Böylece yasaklardan sonra atılan Türkçe tweet sayısı yüzde 130 artmış oldu. Yasağın başladığı ilk saatlerde dakikada atılan ortalama tweet sayısı 17 bin olurken, yasağın başlamasından sonra geçen 2 gün boyunca atılan ortalama tweet sayısı 8 bin 300 oldu.

 

Gezi olayları

 

Türkiye’de günde ortalama 10 milyon tweet atılıyor. Bu sayı Gezi Parkı olaylarının yaşandığı dönemde günde ortalama 24 milyona çıkmıştı.

Türkiye’de, 12 milyon Twitter kullanıcısı bulunuyor.

 

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