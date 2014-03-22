Arınç: Twitter mahkeme kararını uygularsa bu akşam açılmış olur

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Twitter şimdi mahkeme kararlarını uygularsa bizimkiler de onu açacaklar. Karşılıklı anlayış içinde belki bu akşamdan itibaren Twitter açılmış olur. Kimse merak etmesin” dedi.

Seçim çalışmaları için Manisa’da bulunan Arınç, Medya TV’de katıldığı canlı yayında özetle şunları söyledi: “Gezi olaylarında öyle tweetler yaşandı ki... Suç işlenmesi karşısında her ülke kendi tedbirini alır. Son olayda 3-4 kişi, zarar gördüğünü ifade eden insan, mahkemeye başvurmuş. Biri kadın, ev hanımı, 'Benim adıma Twitter'da hesap açılmış. Bu hesaptan porno yayın yapılıyor, ben rezil oldum.' diyor. Mahkeme de karar vermiş; 'Buna erişim yasaklansın.' Bunları da TİB, Twitter merkezine duyurmuş ama merkez uygulamamış. Defalarca uygulamayınca TİB, geçici olarak erişimi kapatmış. Twitter şimdi mahkeme kararlarını uygularsa bizimkiler de onu açacaklar. Karşılıklı anlayış içinde belki bu akşamdan itibaren Twitter açılmış olur. Kimse merak etmesin. Biz iyilikten, güzellikten yanayız, Twitter dünyasının güzelliklerini de biliriz. Mesela 'Ben bu sabah Akhisar'a gidiyorum' dedim sadece. Çalışmalarımı anlatıyorum. Nasıl ulaştı, erişime nasıl açıktı bilmiyorum o sırada, düşmüş. Düşünce de beni sağdan soldan aradılar, 'Herkes tweet atamıyor, siz nasıl atıyorsunuz' diye. Özel bir çabamız olmadı. Allah kapıları açıyor demek ki iyi niyet olursa Twitter bile açılır. (Yolsuzluk iddialarıyla ilgili) Diyelim ki bazı bakanlar ve çocuklarıyla ilgili iddialar var, başbakana ait olduğu söylenen teypler, kasetler var. Bunlar yeni şeyler değiller ki. Bunlar belli zamanlarda herkes için çıkarırlar. Siyasette yolsuzluk iddiası ilk defa değildir. Geçmişte korunanlar bizim dönemimizde korunmaz. Biz şunu biliyoruz, insanlar beşerdir şaşar, hata yapabilir. En yakınımızda bile olsa hata yapan insanları hele yolsuzluk, zimmet, suistimal gibi çirkin işlere bulaşmış ne kadar insan varsa onları yanımızda tutmayız. Onlar yargılanır aklanabilirlerse yanımıza gelirler, aklanamazlarsa cehennemin dibine kadar giderler.”