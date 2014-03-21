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Günay'dan Gül'e Twitter çıkışı: Yükümlülüklerini yerine getirmiyor

Ertuğrul Günay: Başbakan, İETT'de işçiyken ben milletvekiliydim. Bütün malvarlığımı, onun malvarlığının onda biriyle değiştirmeye hazırım

21 Mart 2014 21:46

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP’den istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, Twitter’in yasaklanmasını, ‘kapatılması tasvip edilemez’ sözleriyle değerlendiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yüklendi. Günay, Cumhurbaşkanı için, “Kendisinden beklediklerimize şu an yanıt vermiyor. Anayasa’nın kendisine verdiği yükümlülükleri yerine getirmiyor” dedi. Günay, Twitter yasağını, Ziya Paşa’nın, “Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın” sözüyle anlattı ve “Yasaklarla mücadele edeceğiz diye yola çıkan bir iktidarın yasaklardan medet umması çok hazin” dedi.

TBMM'de bir basın toplantısı yapan Günay, bir gazetede çıkan Antalya Demre'deki evine ilişkin iddialara yanıt verdi. Twitter yasağı ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tavrına ilişkin soruları  yanıtladı.

Nevrozun baharın ilk günü anlamına geldiğini anlatan Günay, devlet yönetimindeki bazı akılsızlıklar nedeniyle geçmiş yıllarda bu bayramın yasaklanmaya çalışıldığını, daha sonra yasakçıların, ateşin üstünde takla atmak için birbirleriyle yarışmaya başladığını söyledi.

 

Twitter’in yasaklanması absürd

 

Twitter’in yasaklanmasının, saçma, absürd bir şey diye nitelendiren Günay, “Ortada bir zırva var. Zırva tevil götürmüyor. Bu yasakçılık ne teknolojiyle mümkün ne de hukuken uluslararası kamuoyunun kabul edeceği bir şey değil. Yasaklamaya kalkanlar önümüzdeki birkaç gün içinde yaptığı ayıpla baş başa kalacak” dedi.  2014'ün başlarında Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi görünümüne itmenin talihsizlik olduğunu vurgulayan Günay, “Cumhurbaşkanı itiraz ettiğini duyuruyor.  İtirazının gereğini yapmayı her zamanki gibi bize bırakıyor. Sayın Cumhurbaşkanı hem kendisinden beklediklerimize şu an cevap vermiyor hem de anayasanın kendisine verdiği yükümlülükleri yerine getirmiyor" dedi.

Günay’ın değerlendirmeleri şöyle:

"Hazin olan şu ki yola yolsuzlukla, yasaklarla ve yoksullukla mücadele iddiasıyla çıkan bir siyasi hareket, bir eşikten sonra, yorulma, kirlenme, tıkanma eşiğinden sonra, yukarıdan aşağı yolsuzluk söylentileriyle karşı karşıya kalınca yasakçılığa başvurdu. Özgürlüklere karşılık yasakçılık, dürüstlüğe karşı yolsuzluk, yoksulları kandırmak için yalanlara başvuranlar, tarihin çöplüğüne atılacak. Arkadaşlar kendileriyle ilgili iddiaları yanıtlamak yerine, bu iddiaların üzerine giden siyaset adamları, kanaat önderlerine haksız suçlamalar yapıyor”.

Bazı gazetelerde  Antalya Demre’deki  eviyle ilgili  bazı  iddiaların yer aldığını dikkat çeken  Günay,  eşiyle e 40 yıldır   çalıştıklarını  ve bu süreçte , Ankara ve Antalya'da  evlerinin  olduğunu  söyledi. Siyasette edindiği en büyük zenginliğin, dünya malına fazla tamah etmemek olduğunu vurgulayan  Günay, “Sayın Başbakan, İETT'de işçiyken ben milletvekiliydim. Bütün malvarlığımı, onun malvarlığının onda biriyle değiştirmeye hazırım. Herkese şunu tavsiye ederim, kendileriyle ilgili iddia olduğunda insanlar, bakanlar, başbakanlar, o iddialarla ilgili her türlü soruya cevap verecek rahatlığı yüreklerinde buldukları zaman siyaset yapsınlar. Karşılarına, kendilerine önceden verilen soruları soracak gazetecileri oturttuktan sonra siyaset yapma zorunda kalmışlarsa, onlara tavsiyem siyaseti bırakmalarıdır" dedi.

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