DNS'ler de devredışı kaldı, Twitter'a IP bazlı engelleme geldi

Twitter'a erişimin mahkeme kararıyla yasaklanmasının ardından kullanıcıların farklı DNS adresleri ile giriş sağlayarak yasağı delmesi sonrası sabah saatlerinde Google'ın DNS'leri engellendi. Bu da çare olmayınca akşam saatlerinde IP bazlı engelleme yapıldı. Artık DNS ayarlarıyla ne yaparsanız yapın, Twitter'a giremeyeceksiniz. Ancak elbette Twitter'a girmek için hala yollar var.

Hürriyet'ten Selim Öztürk'ün haberine göre, Twitter'ın yasaklanmasıyla birlikte kullanıcılar çareyi DNS değiştirmekte veya VPN uygulamaları indirmekte buldu. Bu sayede yasaklı olmasına rağmen başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere pek çok siyasi ve elbette milyonlarca kullanıcı herhangi bir sorun yaşamadan tweet atmaya devam etti.

Ancak sabah saatlerinde Google'ın 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 DNS'lerine engelleme geldi. Böylece bu DNS'i kullanan pek çok kullanıcı Twitter'a girmeyi başaramadı. Ancak elbette Google DNS dışında pek çok DNS rakamı bulunduğu için bu da kullanıcıların siteye girmesini engellemeye yetmedi.

Fakat son olarak Twitter'a IP bazlı engelleme geldi. Peki bu ne demek? İnternet servis sağlayıcıları IP bazlı engelleme yoluna giderek DNS değiştirerek Twitter'a girmeye çalışanların önünü tıkaması demek. Eğer şu dakikalarda DNS'i değiştirmenize rağmen giremiyorsanız, boşuna DNS değiştirmekle uğraşmayın; zira artık DNS yolu ile Twitter'a giriş kapanmış durumda.

IP bazlı engelleme elbette aşılamayacak bir engel değil. Kullanıcılar bunun için VPN servislerini (Hotspot Shield VPN, Onavo, TOR veya Chrome'a eklenti olarak kurulan Zenmate'i) kullanarak Twitter'a girebiliyor.

