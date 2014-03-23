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Twitter'da tweet'inizi kaç kişi okumuş öğrenebileceksiniz

Twitter'ın tasarımında radikal değişikliğe gidiliyor

23 Mart 2014 11:10

Türkiye'de Twitter'ın yasaklanmasının ardından sosyal medya devi yeni tasarımı için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak kurulduğu günden bu yana kullandığı @ ve # sembollerini kaldırmayı planlayan Twitter, bu kez de atılan tweet'lere görüntülenme rakamı ekleyecek.
 
hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Twitter'ın tasarımında radikal değişikliğe gidiliyor. Bunun en çarpıcı örneği ise Twitter'ın artık atılan tweet başına kaç kez görüntülendiğini kullanıcılarıyla paylaşması olacak. Peki bu ne demek?
 
Twitter'da örneğin bir tweet attınız ve x kişi retweet ederken y kişi de bu tweet'i favori listesine ekledi. Ancak bu tweet'i kaç kişinin gördüğü konusunda bir fikriniz var mı? Gerçekten de retweet eden ve favorilerine ekleyenler kadar mı (x+y) tweet'iniz görüntüleniyor dersiniz? Elbette hayır. Tweet'inizi görüp de okuyup geçen pek çok kullanıcı var.
 
İşte tam bu noktada Twitter tweet'lere okunurluk özelliği getiriyor. Henüz kesin olmamakla birlikte tasarım değişikliği yapıldığında artık attığınız herhangi bir tweet'in kaç kişi tarafından okunduğunu gerçek zamanlı olarak görebileceksiniz. Böylece gözden kaçan tweet'lerini fark etme şansına sahip olacaksınız. Yani tweet'iniz hiç retweet almasa bile okunma sayısı yüksekse fazlaca kullanıcıya ulaştığınızı görebileceksiniz.
 

Bu özellik ters tepebilir

 
Ancak madalyonun diğer bir yüzü de var elbette. Twitter'da örneğin 1000 takipçisi olan bir kullanıcı attığı tweet'in sadece 20 takipçisi tarafından görüntülendiğini gördüğünde tweet atma şevkinin kırılması söz konusu. Zira bugüne dek kimsenin tweet'leri kaç kişinin okuduğuna dair bir bilgisi yoktu; ancak bu olduğunda ve takipçisi çok olmasına karşın çok az kişinin bu tweet'i okuması halinde kullanıcıların Twitter'a küsmesi ve hatta tweet atmayı azaltması söz konusu olabilir.
 
Twitter'dan konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.
 
 
Örneğin yukarıda fotoğrafta gördüğünüz tweet'i sadece 1 gün geçmesine karşın sadece 13 kez okunmuş.
 

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