Google DNS'i ile Twitter'a giremeyenler için yeni DNS ayarları

Twitter'a yasak kararı gelmesine rağmen kullanıcılar DNS ayarlarını değiştirerek siteye erişim sağlayabiliyordu. Ancak yaygın olarak kullanılan Google DNS'lerinin de sabah saatlerinde engellendiği öne sürüldü. İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok şehirde bazı internet kullanıcıları Google DNS’leri ile Twitter’a giremedi. Ancak, Twitter’a erişim sağlayacak DNS ayarları Google’ınkilerle sınırlı değil…

Twitter'ın perşembe akşamı Türkiye genelinde yasaklanması büyük ses getirdi. Ancak yasağı delen kullanıcılar Twitter'a çeşitli DNS ayarları ve VPN programlarıyla girmeyi öğrenmiş durumda.

Ancak sabah saatlerinde yasaklı sitelere girişi mümkün kılan Google’ın 8.8.8.8 - 8.8.4.4 DNS'lerinin engellendiği öne sürüldü. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye genelinde birçok kullanıcı sabah saatlerinde Twitter'a giremediklerini fark etti.

Dünyadaki tek DNS rakamları Google ait olmadığından farklı rakamlarla da Twitter'a girebilmek mümkün.

DNS ayarları nasıl değiştirilir?

DNS ayarlarınızı değiştirmek için önce Başlat menüsünden Denetim Masası'na girin.

Ardından açılan pencerede Ağ ve Paylaşım Merkezi'ne tıklayın.

Şimdi de Yerel Ağ Bağlantısı'na basın.