Times: Erdoğan Twitter'ı kapattırarak gülünç duruma düştü

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Başbakan Tayip Erdoğan'ın Twitter'ı kapattırarak kendisini gülünç duruma düşürdüğünü öne sürdü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gazetenin başyazısında şöyle dedi:

"Türkiye Başbakanı geçen yaz Twitter'a bela demişti. Dün de kapattı. Bunu yaparak kendisini gülünç duruma düşürdü, ülkesini de İran ve Çin'le aynı kategoriye soktu. Raul Castro'nun Küba'sında ve Aleksander Lukaşenko'nun Belarus'unda bile, izlenmesine rağmen, Twitter yasak değil."

Erdoğan'ın iktidarının ilk dokuz yılında, dinamik bir ekonomi yönetimi sergilediğini, "dini yönünü saklamadığını ancak Türkiye'nin kuruluş ilkelerini de tehdit eder görünmediğini" belirten gazete şöyle devam etti:

"Son iki yılda, Erdoğan'n otoritesi ve itibarı bozulmaya başladı. Türkiye için çok değerli olan laiklilk tehdit altında. Daha önce görece temiz görünen iktidar yolsuzluk skandallarıyla sarsılıyor. Köşeye sıkışan lideri, ergen çocuklar gibi davranıyor."

Erdoğan'ın sosyal medyanın gücünü kavrayamadığını ve demokrasinin anlamına ilişkin vizyonunu kaybettiğini savunan gazete şöyle dedi:

"Erdoğan, sürekli olarak özgürlikleri silerek meşruiyetini kaybediyor. Türkiye NATO'nun stratejik bir müttefiki ve ekonomik büyüme, canlı üniversiteler ve kadın haklarına saygının ılımlı İslam'la bir arada olabileceğinin önemli bir kanıtı olageldi. İşte bu yüzden Türkiye Avrupa Birliği'ne aday ülke haline geldi. Türk muhalefet partileri, Türkiye'nin geleceğinin Avrupa Birliği içinde olması için mücadele edecek. Ancak Erdoğan, on yıllarca değilse bile yıllarca öteledi."

FT: Türkler yasağa meydan okudu

Financial Times, hükümetin Twitter'ı engelleme hamlesinden birkaç saat sonra Türkler'in karşılığı Twitter'ın kendisinde verdiğini yazdı.

Gazete bazı kullanıcıların Tayyip Erdoğan'ı Twitter amblemi kuşa dişlerini geçirirken gösteren bir fotoğraf paylaştığını ve yasağın ardından atılan mesajların yüzde 140 arttığını aktardı.

Gazete şöyle devam etti:

"Türkler'in meydan okuması ve Twitter'daki faaliyetlerde görülen büyük artış, Erdoğan'ın internetteki hırpalanmasının kısa sürede sona ermeyeceğini gösteriyor. 30 Mart'taki yerel seçimlere giderken yolsuzluk iddialarını susturmaya çalışan Erdoğan 7 bin polisin görev yerini değiştirdi ve hükümetin hakimler ve savcılar üzerindeki yetkilerini arttırdı. Ancak internetle başa çıkılmasının çok daha zor olduğu görüldü. witter ve Youtube Erdoğan ve yakın çevresinin telefon kayıtlarını yaymak için kullanıldı. Bazıları kayıtlara sahte diyor, bazılarına göreyse gerçek. Seçimden önce, 25 Mart'ta daha fazla ifşaatın yapılacağı dedikoduları var. Eğer Twitter yasağı bu iddiaların yayılmasını önlemek içinse, geri tepti. "