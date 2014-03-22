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Twitter TİB'in istediği hesapları kapatmaya başladı

Twitter, TİB'in mahkeme kararıyla askıya alınmasını istediği hesapları kapatmaya başladı

22 Mart 2014 18:05

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) mahkeme kararıyla askıya alınmasını istediği hesapları kapatmaya başlayan Twitter, bu kapsamda Samsun'da C.K. adlı kadının ismi kullanılarak müstehcen içerikli yazı ve resimlere yer veren sahte hesabı askıya aldı.

C.K'nın başvurusunu değerlendiren Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesi, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım ve bölümle sınırlı olarak içeriğe erişimin engellenmesine karar vermiş, kararı internet sağlayıcıları birliğine göndermek üzere TİB'e iletmişti.
     
TİB'den yapılan açıklamada, Twitter'dan karara konu içeriğin kaldırılmasının istendiği ancak "Twitter'ın bu kararlara duyarsız kaldığı ve mahkeme kararlarını tanımadığı" belirtilerek, "Bu nedenle, vatandaşlarımızın ileride telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerinin önlenmesi için başka bir seçenek kalmadığından mahkeme kararları doğrultusunda Twitter'a erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde mahkeme kararlarını uygulamakla yükümlüdür" ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, yurt dışı merkezli söz konusu internet sitesinin, Türk mahkemelerinin kararlarına uyarak hukuka aykırı içerikleri çıkardığı takdirde, tedbir amaçlı uygulanan erişimin engellenmesine son verileceği bildirilmişti.
     
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın avukatı Gönenç Gürkaynak da TİB yetkilileriyle erişimin engellenmesine ilişkin mahkeme kararlarıyla ilgili görüşmüştü.
     
Twitter, bugün C.K'nın şikayetine konu hesabı askıya aldı.

 

Arınç: Twitter akşamdan açılmış olur

 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün akşam yaptığı açıklamada “Twitter şimdi mahkeme kararlarını uygularsa bizimkiler de onu açacaklar. Karşılıklı anlayış içinde belki bu akşamdan itibaren Twitter açılmış olur. Kimse merak etmesin” sözlerini kaydetmişti.

 

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