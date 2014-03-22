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Başbakanlık'tan 'yasak' savunması: Twitter kişilik katlini durdurmadı

Başabakan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Twitter'a getirilen eişim yasağını savunan Başbakanlık uluslarası ajanslara ingilizce açıklama yaptı

22 Mart 2014 22:55

Başbakanlık, uluslararası ajanslara İngilizce bir açıklama ile Twitter’a erişimin durdurulması kararını savundu.

Açıklamada “Twitter, sistematik kişilik katli amacıyla yasadışı elde edilmiş kayıtları, sahte ve uydurma dinleme kayıtlarının yayınlandığı bir araç olarak kullanılmıştır. Hükümetimiz internet ve beraberinde getirdiği fırsatlara değer vermiştir. Ancak yasadığı elde edilmiş kayıtların yayınlaması ulusal güvenliği bozmayı amaçlamaktadır” dendi. Açıklamada ayrıca Almanya’nın ekim ayında bazı neo-Nazi hesaplarını yasaklaması örnek verildi. Açıklamada “Twitter’ın bu yayınlar karşısında kayıtsızlığını, taraflı ve ön yargılı davranma anlamak mümkün değildir.  Bu tavrın Twitter’a zarar vermekte ve ülkemiz hakkında haksız ve doğru olmayan izlenim yaratmaktadır” denildi.

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