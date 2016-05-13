MHP'li Oğan: Delegelerimize çağrıda bulunuyorum; pazar günü kurultayımız, düğünümüz var

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, Ankara'da 2. İcra Mahkemesi’nin kaldırdığı Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin “olağanüstü kongreye dair tedbir” kararına ve MHP Genel Merkezi’nden gelen “Gemerek mahkemesinin kararlarının geçerliliği devam ediyor” sözlerini değerlendirdi. MHP’li Oğan, “ülkücülerle kolluk kuvvetlerinin karşı karşıya gelmesini engellemek için Yargıtay kararını beklediklerini” belirtip “Önümüzdeki engel Yargıtay değildi, önümüzdeki engel Gemerek mahkemesinin verdiği kararı Ankara'da uygulatmaya çalışmaktan kaynaklanıyor. O karar da bugün kaldırılmış oldu. Önümüzde bir engel söz konusu değil” diye konuştu. Bu açıklamaların ardından 25. İcra Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldı ve "Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyadi tedbir kararı geçerlidir. Kurultay toplanamaz" açıklamasını yaptı. Ankara 2. İcra Mahkemesi, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "olağanüstü kongrenin Yargıtay kararı beklenmeden toplanamayacağına" dair yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan Ankara 25. İcra Müdürlüğü kararının iptaline yönelik itirazı kabul etmişti.

Habertürk’e konuşan MHP’li Oğan, kurultay için bütün hazırlıkların tamamlandığı dönemde Gemerek kararı çıkarıldığını belirtip “İkinci mahkemeden çıkan kararla haklılığımız ilan edilmiş oldu. Pazar günü kurultay yapmak için önümüzde hukuki veya başka bir engel bulunmamaktadır. Bütün delegelerimize çağrıda bulunuyorum; kurultayımız, düğünümüz var” ifadelerini kullandı.

MHP Başkan Adayı Sinan Oğan’ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Hukuk içerisinde mücadelemizi sürdürme kararı almıştık. Biz de müracaatlarımızın neticesini bekliyorduk. Başvurularımızdan netice çıkmasaydı Yargıtay'ın kararını bekleyecektik. Pazar günü kurultay yapılması önünde engel kalmamış oldu. Herhangi bir engel kalmadı. Yargıtay süreci mutlaka beklenilmesi gereken süreç değildir. Tosya ve Gemerek mahkemeleri de yetkisiz bir karar vermişti.

“Biz bütün hazırlıkları yapmıştık. Otelleri ayarlamıştık. Yazışmaları noter kanalıyla yapmıştık. Bu süreçten sorumlu çağrı heyeti gereğini yapmıştı. Her şey tamamken son dakikada bir Gemerek kararı çıkardılar. İkinci mahkemeden çıkan kararla haklılığımız ilan edilmiş oldu. Önümüzde hukuki veya başka bir engel bulunmamaktadır. Bütün delegelerimize çağrıda bulunuyorum; kurultayımız, düğünümüz var.

“Ülkücülerle kolluk kuvvetleri karşı karşıya gelsin istemiyoruz”

“Yargıtay kararı, Gemerek mahkemesine dayanarak, MHP Genel Merkezi ne kadar kolluk kuvveti, İçişleri, Milli Savunma, başvurarak kurultayı yaptırmamaya çalışıyordu. Biz de ülkücülerle kolluk kuvvetleri karşı karşıya gelmesin diye Yargıtay'ı bekliyorduk. Önümüzdeki engel Yargıtay değildi, önümüzdeki engel Gemerek mahkemesinin verdiği kararı Ankara'da uygulatmaya çalışmaktan kaynaklanıyor. O karar da bugün kaldırılmış oldu. Buna engel olacak ne başka karar var, ne Yargıtay'ı beklemek için hukuki zorunluluk var. Önümüzde bir engel söz konusu değil.

“Bahçeli gelirse memnun oluruz”

“Genel Başkan gelirse memnun oluruz. Önümüzde sorun yok. Gelmezse bu kurultayın olmazsa olmazlarından değil. O gün orada toplantı yeter sayısı tespit edildikten sonra, gündem maddelerine geçilecek. Gündem maddelerinden biri de genel başkan veya onun yetkilendireceği birisinin konuşma yapması. Yoksa diğer maddelere geçilecek. O anlamda bizi kısıtlayıcı bir durum söz konusu değil.

“Delegelerimiz kongre kararını üstlenmişlerdi. Birçok arkadaşımız da Ankara'ya geldi. Birçok insan da aradı, 'hazır bekliyoruz' dediler. Delegeler hazır, taban hazır, bir tek Genel Merkez hazır değildir. Artık direnecek noktası da kalmadı. AKP yüzde 49 oy alan genel başkanını bir çırpıda değiştirebiliyor, biz yüzde 11 oy alan genel başkanı değiştirmek için mahkeme kapılarına gidiyoruz. Genel Merkezin bunu saygıyla karşılaması lazım. Mahkeme kapılarına gittiğiniz zaman, '2018'i bekleyelim' diyenler, 'Siz haklıymışsınız' durumuna geldiler. Genel Merkezin yanlış tutumu nedeniyle kurultaya destek verenlerin sayısı artmış durumda."