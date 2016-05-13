MHP'li muhalifler: Olağanüstü kurultay için engel kalmadı

MHP'li muhalifler, Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) olağanüstü kurultay toplanması konusunda Ankara 3. İcra Mahkemesi'nin Gemerek Sulh Hukuk Mahkemesi'nin koyduğu tedbir kararına itirazı kabul ederek kurultayın yapılmasına hükmetmesine ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Mahkemenin kararı sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan genel başkan adaylarından Ümit Özdağ, "Tedbir kararının kaldırılmasıyla kurultay için engel kalmadı. 15 Mayıs Pazar günü olağanüstü kurultayı gerçekleştireceğiz" dedi. Sinan Oğan da "karar sonrası kurultayı toplayacaklarını ve hiçbir engel kalmadığını" belirtti.

Tedbir kararının kaldırıldığı Gemerek mahkemesi, Ankara mahkemesinin kararı sonrası jet hızıyla yeni bir tedbir kararı aldı. İki mahkemenin kurultaya ilişkin iki zıt kararı sonrası pazar günü olağanüstü kurultayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda yeni bir belirsizlik oluştu.

MHP Çağrı Heyeti ve muhalifler, tedbir kararının kaldırılması durumunda 15 Mayıs Pazar günü kurultayı yapacaklarını açıklamıştı. Mayıs ayı içinde yapacakları müzakere ile kararını kesinleştireceğini duyuran Yargıtay ise henüz nihai kararını açıklamadı.

MHP'de muhaliflerden ve Genel Merkez'den peşpeşe kurultayın yapılıp yapılamayacağına dair tartışma yaratan açıklamalar geldi. Bu açıklamaların ardından yürütmeyi durdurma kararını alan 25. İcra Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldı ve "Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyadi tedbir kararı geçerlidir. Kurultay toplanamaz" açıklamasını yaptı.

Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"Bu kararla 15 Mayıs'ta kurultayı yapacağız. Adalet Bakanlığı'ndan dün mahkemeye yapılan müdahaleye rağmen mahkeme kararını aldı ve tedbir kararını kaldırdı. Bu kararla MHP pazar günü kurultayı yapacak hukuki zemini oluşturmuş durumunda. Herhangi bir olumsuzluk olacağını zannetmiyorum ve olmamasını ümit ediyorum."

Sinan Oğan: Bugün adalet yerini buldu

MHP'de genel başkan adaylarından Sinan Oğan da bir açıklama yaparak, "pazar günü kurultayın yapılması önündeki engelin kalktığını" söyledi.

Sinan Oğan'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Aday olan arkadaşlarla bir araya geldiğimizde hukuk içinde mücadelemizi sürdürmeye karar vermiştik. Müracaatlarımızdan müspet netice aldığımızı görüyoruz. Pazar günü kurultayımızın yapılmasının önündeki tüm engeller kalkmış durumdadır. İnşallah kurultayımızı yapacağız. Normalde 12 Aslihe hukuk Mahkemesi’nin verdiği karar ile kurultayın yapılması lazım. Ancak MHP Genel Merkezi bazı ilçelerde delegelerle kurultayı yaptırmama yoluna girmişti. Biz Tosya’yı daha önce müracaat ederek kaldırmıştık. Bugün de Gemerek’in kararı kaldırıldı.Yargıtay süreci mutlaka beklenilmesi gereken bir süreç değildir. İki mahkeme de yetkisiz oldukları halde karar vermişti. Bugün adalet yerini buldu."

Meral Akşener cephesi: Kavga etmemiz gerekecekse ederiz, herkesi uyarıyoruz!

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, tedbir kararının kaldırılmasının ardından kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak, “Olağanüstü Kongremiz, Ankara Anadolu Otel Esenboğa kongre salonunda 15 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da yapılacaktır” dedi. Akşener'in avukatı Uğur Tarhan da Twitter'dan, "Ankara icra adliyesinden kavga etmemiz gerekecekse ederiz, herkesi uyarıyorum" açıklamasını yaptı.