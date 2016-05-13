MHP'de kongre krizi: Ankara tedbiri kaldırdı, İcra Müdürlüğü, "Gemerek'in tedbir kararı geçerli, kongre yapılamaz" dedi!

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) olağanüstü tüzük kurultayının toplanmasına ilişkin mahkemelik olan parti içi kavgada mesai saatinin dolmasına dakikalar kala muhaliflerin beklediği karar Ankara'da 2. İcra Mahkemesi'nden çıktı. Ankara 2. İcra Mahkemesi hâkimi Burhan Yaz, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "olağanüstü kongrenin Yargıtay kararı beklenmeden toplanamayacağına" dair yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan Ankara 25. İcra Müdürlüğü kararının iptaline yönelik itirazı kabul etti. Ancak Genel Merkez avukatlarından Yücel Bulut, Gemerek mahkemesinin, kararlarının geçerliliğinin devam ettiğini savunarak, Ankara Valiliği’ne kurultayın yapılamayacağını beyan eden bir yazı gönderdiğini açıkladı. Avukat Bulut, "Güvenlik güçleri yasal olmayan bu kongreyi önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır" diye konuştu. Bu açıklamaların ardından 25. İcra Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldı ve "Gemerek Asliye HUkuk Mahkemesinin ihtiyadi tedbir kararı geçerlidir. Kurultay toplanamaz" açıklamasını yaptı.

Muhaliflerin olağanüstü kurultay çağrısını kabul eden Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin partiye atadığı MHP Çağrı Heyeti ve muhalifler, tedbir kararının kaldırılması durumunda 15 Mayıs Pazar günü kurultayı yapacaklarını açıklamıştı. Çağrı Heyeti'nin avukatlarından Ahmet Birol, "Ankara 2. İcra Mahkemesi hem Tosya, hem de Gemerek'te alınan kararları tümüyle kaldırmıştır. Yeni bir tedbir kararının alınması hukuken mümkün değildir" açıklamasını yaptı. Son karar üzerine Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkan adayı olan isimlerden Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, olağanüstü kongrenin Ankara Anadolu Otel Esenboğa Kongre Salonu'nda 15 Mayıs Pazar günü yapılacağını duyurdu.

"Mayıs ayı içinde" yapacakları müzakere ile kararını kesinleştireceğini duyuran Yargıtay ise, yerel mahkemeler arasında büyük bir kaosun yaşandığı bu süreçte, 15 Mayıs'tan önceki son mesai günü olan 13 Mayıs Cuma günü de herhangi bir karar açıklamadı.

Ümit Özdağ: Adalet Bakanlığı'nın

müdahalesine rağmen karar lehimize çıktı

Mahkemenin kararı sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan genel başkan adaylarından Ümit Özdağ da, "pazar günü olağanüstü kurultayı gerçekleştireceklerini" vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu kararla 15 Mayıs'ta kurultayı yapacağız. Adalet Bakanlığı'ndan dün mahkemeye yapılan müdahaleye rağmen mahkeme kararını aldı ve tedbir kararını kaldırdı. Bu kararla MHP pazar günü kurultayı yapacak hukuki zemini oluşturmuş durumunda. Herhangi bir olumsuzluk olacağını zannetmiyorum ve olmamasını ümit ediyorum."

Sinan Oğan: Bugün adalet yerini buldu

MHP'de genel başkan adaylarından Sinan Oğan da bir açıklama yaparak, "pazar günü kurultayın yapılması önündeki engelin kalktığını" söyledi.

Sinan Oğan'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Aday olan arkadaşlarla bir araya geldiğimizde hukuk içinde mücadelemizi sürdürmeye karar vermiştik. Müracaatlarımızdan müspet netice aldığımızı görüyoruz. Pazar günü kurultayımızın yapılmasının önündeki tüm engeller kalkmış durumdadır. İnşallah kurultayımızı yapacağız. Normalde 12 Aslihe hukuk Mahkemesi’nin verdiği karar ile kurultayın yapılması lazım. Ancak MHP Genel Merkezi bazı ilçelerde delegelerle kurultayı yaptırmama yoluna girmişti. Biz Tosya’yı daha önce müracaat ederek kaldırmıştık. Bugün de Gemerek’in kararı kaldırıldı.Yargıtay süreci mutlaka beklenilmesi gereken bir süreç değildir. İki mahkeme de yetkisiz oldukları halde karar vermişti. Bugün adalet yerini buldu."

Meral Akşener cephesi: Kavga etmemiz gerekecekse ederiz, herkesi uyarıyoruz!

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, tedbir kararının kaldırılmasının ardından kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak, “Olağanüstü Kongremiz, Ankara Anadolu Otel Esenboğa kongre salonunda 15 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da yapılacaktır” dedi. Akşener'in avukatı Uğur Tarhan da Twitter'dan, "Ankara icra adliyesinden kavga etmemiz gerekecekse ederiz, herkesi uyarıyorum" açıklamasını yaptı.

25. İcra Müdürlüğü: Kongre yapılamaz

Bu açıklamaların ardından 25. İcra Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldı ve "Gemerek Asliye HUkuk Mahkemesinin ihtiyadi tedbir kararı geçerlidir. Kurultay toplanamaz" açıklamasını yaptı.