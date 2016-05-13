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Politika

Meral Akşener: Olağanüstü kongremiz pazar günü saat 10’da başlayacak!

Akşener'in avukatı: Kavga etmemiz gerekecekse ederiz, herkesi uyarıyoruz!

13 Mayıs 2016 20:43

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, olağanüstü kurultay için Gemerek Mahkemesi'nin aldığı tedbir kararının kaldırılmasının ardından kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak, “Olağanüstü Kongremiz, Ankara Anadolu Otel Esenboğa kongre salonunda 15 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da yapılacaktır” dedi. Akşener'in avukatı Uğur Tarhan da Twitter'dan, "Ankara icra adliyesinde kavga etmemiz gerekecekse ederiz, herkesi uyarıyorum" açıklamasını yaptı. 

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MHP'de muhaliflerden ve Genel Merkez'den peşpeşe kurultayın yapılıp yapılamayacağına dair tartışma yaratan açıklamalar geldi. Bu açıklamaların ardından yürütmeyi durdurma kararını alan 25. İcra Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldı ve "Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyadi tedbir kararı geçerlidir. Kurultay toplanamaz" açıklamasını yaptı.

Ankara 2. İcra Mahkemesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) olağanüstü kurultay toplanmasına ilişkin Gemerek Sulh Hukuk Mahkemesi'nin koyduğu tedbir kararının kaldırılmasına yönelik itirazı kabul etti. Ancak Devlet Bahçeli yönetimi, icra mahkemesinin kararının "hukuksuz olduğunu" savunarak, "Gemerek ve Tosya mahkemeleri tarafından verilen ihtiyati tedbir kararlarının aynen devam ettiğini" öne sürdü. Genel Merkez'in avukatı Yüce Bulut, "Mahkeme tarafından Ankara Valiliği’ne doğrudan yazı yazılarak tedbir kararı için gereğinin yapılması talep edilmiştir. Güvenlik güçleri yasal olmayan bu kongreyi önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır" diye konuştu.

Akşener'in Twitter hesabından mahkemenin kararıyla ilgili paylaştığı görsel şöyle:

Akşener'in avukatı Uğur Tarhan'ın tweetleri şöyle:

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