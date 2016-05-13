MHP'deki 'kurultay bilmecesi' sosyal medyada: Mahkemeler arasındaki maçı Murat Kosovalı anlatsın

MHP'de olağanüstü kurultay toplanmasına ilişkin Ankara 3. İcra Mahkemesi, Gemerek Sulh Hukuk Mahkemesi'nin koyduğu tedbir kararına itirazı kabul etti. Ancak Gemerek mahkemesi, Ankara'da kaldırılan tedbir kararı sonrası jet hızıyla yeni bir tedbir kararı aldı. MHP Çağrı Heyeti ve muhalifler, tedbir kararının kaldırılması durumunda 15 Mayıs Pazar günü kurultayı yapacaklarını açıklamıştı. Gelen yeni tedbir kararı sonrası kurultayın yapılıp yapılmayacağına dair yeni bir belirsizlik oluştu. Sosyal medya kullanıcıları, MHP'deki 'kurultay bilmecesi'yle ilgili olarak, "Hukuk dersinde öğrencilere açıklayamazsınız", "MHP adına hızlı işleyen hukuk sistemimiz arasındaki maçı Murat Kosovalı anlatmalı" görüşünü dile getirdiler.

MHP'deki kurultay bilmecesine ilişkin sosyal medyada konuşulanlar şöyle:

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