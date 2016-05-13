MHP yönetimi: 15 Mayıs'ta kurultayın yapılması hukuken mümkün değil, emniyet gereken tedbiri alacaktır!

MHP'de Devlet Bahçeli yönetimi, Ankara 2. İcra Mahkemesi tarafından Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararının kaldırılmasının ardından olağanüstü kurultayın 15 Mayıs Pazar günü yapılmasının önünde hiçbir engel kalmadığını açıklayan muhaliflere cevap verdi. Genel Merkez avukatlarından Yücel Bulut, "Kurultayı durduran kararı kaldıran Ankara'daki hâkimin (Burhan Yaz) kimliğini, mazisini ve hangi amaca hizmet ettiğini biliyoruz" dedi. "Burada, Gemerek ve Tosya tarafından verilen ihtiyati tedbir kararları aynen devam etmektedir" görüşünü savunan Bulut, "Mahkeme tarafından Ankara Valiliği’ne doğrudan yazı yazılarak tedbir kararı için gereğinin yapılması talep edilmiştir. Güvenlik güçleri yasal olmayan bu kongreyi önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır" diye konuştu. Bu açıklamaların ardından 25. İcra Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldı ve "Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyadi tedbir kararı geçerlidir. Kurultay toplanamaz" açıklaması yaptı. Ardından bir açıklamada MHP Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "15 Mayıs’ta Olağanüstü Büyük Kurultayımız yoktur” dedi.

MHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklama yapan Yücel Bulut'un açıklamaları şöyle:

"Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi MHP büyük kurultayının tüzük değişikliği gündemiyle olağanüstü kurultaya çağırılması için çağrı heyeti oluşturulmasına karar vermişti. Çağrı heyeti Yargıtay’ı beklemeksizin takvim açıklamış ve 15 Mayıs’ta kurultayın toplanacağı ilan edilmiştir. Yasal olmayan bu girişim karşısında kurultaya katılmak üzere davet edilen üst kurul delegelerimiz, yasal olmadığı gerekçesiyle ikametgahlarının bulunduğu mahkemelere koruma talebinde bulunmuşlardır. Tosya ve Gemerek’teki mahkemeleri 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararının kesinleşmeden uygulanamayacağı için, büyük kongreye ilişkin işlemler Yargıtay kararı sonrasına kadar ihtiyati tedbirle durdurulmuştur. Kararlar işleme konmuştur. Kararların işleme alınmasının hemen ardından, Burhan Yaz tarafından henüz ortada açılmış dava dosyası yokken, fotokopileri istemiştir. Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi, önünde açılan dava dosyası olmadığı halde kararların infazına ilişkin yakından takip etmektedir.

"Ankara'daki hâkimin kimliğini, mazisini ve hangi amaca hizmet ettiğini biliyoruz"

Hâkimin kimliği partimizce çok iyi bilinmektedir. Hafta mesaisine dakikalar kala verdiği kararın hangi amaca hizmet ettiği tarafımızca çok iyi bilinmektedir. Mahkeme hakimi hakkında HSYK’ya gerekli başvurular yapılacaktır. Karar, ihtiyati tedbirin infazına ilişkin icra dosyalarına ilişkindir. Ankara 2. İcra Hukuk hakiminin vazifesi olmadığı halde gösterdiği ilgi nedeniyle görevi olmadığı halde bunu yapacağı tarafımızca tahmin edilmiştir. Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından öğleden sonra talebimizin kabulüne karar verilerek, ihtiyati tedbirin devam ettiği Ankara Valiliği’ne faks yoluyla kararın uygulanması istenmiştir. Bir başka husus da tedbir kararlarının Gemerek ve Tosya tarafından verilenlerden ibaret bulunmadığıdır. 15 Mayıs 2016’da kurultayın yapılması hukuken mümkün değildir. Tedbir kararlarının gereği olarak Ankara Valiliği gerekli önlemleri almıştır. Yasal olmayan ve hukuken gerçekleştirilmesi kongre girişimi karşısında üst kurul karşısında kongreye davet edenler açıkça suç işlemiştir. Dava arkadaşlarımızın yasal olmayan kongre girişimine itibar etmeyeceğini tahmin ediyoruz.

Burada, Gemerek ve Tosya tarafından verilen ihtiyati tedbir kararları aynen devam etmektedir. Mahkeme tarafından Ankara Valiliği’ne doğrudan yazı yazılarak tedbir kararının doğrudan gereğinin yapılması talep edilmiştir. Bunun anlamı şudur, Ankara Valiliği tarafından gereği yerine getirilecek. Gerçekleşmesi mümkün olmayan kurultayın fiilen düzenlenmesine karşı gerekli tedbirleri alacaktır. Gemerek mahkemesinin son aldığı kararlar için şu yorumlar yapılıyor. Pazar günkü kongre etkilenmez diye. Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara İcra Müdürlüğü’ndeki işlem nedeniyle şüphe olduğunu tespit etmiş, Ankara Valiliği’ne re’sen bir bildiri göndermiştir. Pazartesiden itibaren HSYK’ya ayrıca bir başvuruda bulunacak, neyi kast ettiğimiz anlaşılacaktır. İhtiyati tedbirin uygulanmasına yönelik icra dosyaları iptal edilmiştir ancak tek yol icra müdürlükleri değildir. Ancak tek yol değildir. Valiliğe bildirim yapılmış, kararlar doğrudan uygulamaya konmuştur.

"Emniyet gereken tedbiri alacaktır!"

Ciddi bir gerginlik mi göreceğiz?

MHP Genel Merkezi’nin en son temenni edeceği şey Türk milliyetçilerinin birbirini kıracak söz ve beyanlar içinde olmasıdır. Sorumluluk sahibi olduğunu düşündüğümüz çağrı heyeti mensuplarının hukuka saygı çerçevesinde, mevcut yargı kararları ışığında, ülkücüleri güvenlik güçleriyle karşı karşıya bırakacak söylemlerden kaçınmalarını, yargı kararına saygı duymaya çağırıyoruz. Pazar günü gerginlik yaşanacağına dair inanç taşımıyorum.

Yasal olmayan kongre çağrısına mesafeli durulması ve iştirak edilmemesi temennimizdir.

Kongrenin yapılacağı ilan edilen ama yargı kararlarıyla gayrımümkün hale gelen bir sürece iştirak edeceklerini düşünmüyoruz.

Disiplin suçu iddiası

Henüz bir disiplin yaptırımına muhatap olmuş üyemiz bulunmuyor. Yaşanacak hadiselere bakılacak, üsluba bakılacak. Bir yanlış algı servis ediliyor. Henüz tamamlanmış bir disiplin savunması mevcut değil.

Bu tedbir kararları bağımsız değil, dava kapsamında verilmiştir. Dolayısıyla ayaktadır. Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararlarının mevcut ve ayakta olduğunu tespit etmiştir."