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MHP'de karar günü; olağanüstü kurultay pazar günü yapılacak mı?

Çağrı Heyeti ve muhalifler mahkemenin tedbir kararının kaldırılmasını bekleyeceklerini duyurdular...

13 Mayıs 2016 13:02

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) olağanüstü kurultay toplanması konusunda yaşanan belirsizlik bugün sona erecek. Ankara 3. İcra Mahkemesi'nin tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin bir karar vermesi ya da Yargıtay'ın nihai kararını vermesi durumunda pazar günü kurultayın toplanıp toplanmayacağı kesinleşecek.

Yargıtay’ın temyiz başvurusuna ilişkin kararını Mayıs ayı içinde açıklayacağını duyurmasının ardından 15 Mayıs Pazar günü yapılması beklenen kurultay için MHP Çağrı Heyeti ve muhaliflerden ortak açıklama geldi. Dün Ankara'da bir araya gelen genel başkan adayları Sinan Oğan, Koray Aydın, Meral Akşener ve Ümit Özdağ ve Çağrı Heyeti üyeleri, Gemerek Mahkemesi’nin tedbir kararıyla ilgili Ankara 3. İcra Mahkemesi'ne yapılan itiraz bugün saat 17:00'ye kadar sonuçlanmazsa ya da aksi bir karar çıkarsa pazar yapılması planlanan kurultayın erteleneceğini ve Yargıtay'ın nihai kararının bekleneceği açıklandı. İtiraz kabul edilirse kurultay yapılacak.

 

Güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelme endişesi var

 

Muhaliflerin ertelemeyi gündeme almalarının ardında yatan endişe Ankara 25’inci İcra Mahkemesi’nin Ankara Valiliği’ne gönderdiği, “Kurultay toplanmasının engellenmesine” ilişkin resmi yazı. Al Jazeera Türk'ten Gonca Şenay'ın muhaliflere yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, emniyetin kurultayın toplanmasını engellemek için şimdiden görevlendirme yaptığı, kurultay toplama ısrarı sürerse, “Ülkücüler ile polisin karşı karşıya” geleceği söyleniyor. Bir diğer endişe ise Genel Merkez’e yakın partililer ile muhalif adayların yanlılarının karşı karşıya gelmesi ihtimali. Bu da Ankara’da delegelerin kalacağı otellerde ve kongrenin yapılacağı güzergahta olaylar yaşanmasına sebep olabilir. Muhalefete yakın kaynaklar, zor bir dönemden geçen partinin bu görüntüleri kaldıramayacağı görüşünde.

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