MHP Genel Başkan Adayı Koray Aydın: Yargıtay ipe un serdi, kongreden kaçış yok

MHP Genel Başkan adayı Koray Aydın, Yargıtay'ın beklenen temyiz kararıyla ilgili açıklamasını eleştirerek "Yargıtay ipe un serdi, kongreden kaçış yok" dedi.

Kurultay bilmecesini ve gelinen son durumu NTV'ye değerlendiren Aydın, Yüksek mahkemenin kurultayın yapılacağı tarih olarak açıklanan 15 Mayıs'tan önce karar vermesini beklediklerini ifade etti.

"Bugün yapılan açıklamada ön incelemenin yapıldığı ifade edildi. Ön inceleme yapıldıysa heyetin karar vermesi için bütün imkanlar hazır demektir. Süreci mayıs ayı içinde diye ifade ederek Yargıtay'ın bir anlamda ipe un serdiğini düşünüyorum diyen Aydın "Türkiye'nin bu sıkışmış halinde MHP'de yapılan kongre bir umut olarak görülüyor. Pazartesi ve salı günleri bütün medya Yargıtay'ın önüne kamp kurdu. Kararın açıklanması bekleniyordu. Ne olduysa kararın mayıs ayı sonunda açıklanacağı açıklandı"

Genel Başkan adayı sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir konuda Yargıtay bir an önce adım atmayacak da ne zaman atacak? Ön inceleme yapıldığı bir durumda ipe un serercesine zamana yaymak ne anlama gelmektedir? Herkes yargının yerlerde süründüğünü düşünüyor.

'Her şeye müdahale ettiği düşünülen bir güç buraya da mı müdahale ediyor' diye bir soru oluşuyor. Yargıtay bugünkü tutumunu sürdürürse bir anlamda Türkiye'nin geleceğini de infaz etmiş olacaktır. Benzer kararlarla tarihte bir çok defa ülkenin geleceğini infaz etmiştir. Bu işi zamana bırakacak bir açıklamanın çıkması toplum vicdanının kabul edebileceği bir sonuç değildir."

Kurultay talebinin demokratik bir talep olduğunu ifade eden Aydın, "Parti seçimden çıkmış ve beklenmeyen bir sonuç var. Buna uygun olarak bir karar alınmış ve demokrasinin gereği olarak kendisine verilen hakkı kullanmıştır. Bunun üzerinden tartışma yartmak herkesin vicdanını yaralar. Bu hafife alınacak bir durum değildir. Bu kongre talebini geçici bir heves olarak görmek MHP'ye hiçbir şey kazandırmayacaktır" diye konuştu.

"Kongre'den kaçış yok"

Kurultayın yapılmamasının MHP'ye faturasının ağır olacağını söyleyen Koray Aydın, "Parti yöneticilerimizin bu krizi yönetme konusunda doğru bir uslüp içinde olduklarını düşünmüyorum" sözleriyle genel merkezi eleştirdi.

Ayrıştırıcı üslubun krizin yönetiminde doğru olmadığını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Bu kongreden kaçış yoktur. Bu yapılacaktır, yapılmalıdır. Yapılmadığı takdirde bunun MHP'ye getireceği ağır faturayı görmemek veya görmezden gelmek ülkenin geleceğine vurulacak darbedir. Ülkemiz birileri tarafından esir alınıyor. Tek adamlığa doğru gidiliyor. Bu konu suhuletle halledilmeli. Şu an geldiğimiz nokta en güveneceğimiz kurum Yargıtay, ne oldu nereden rüzgar geldi 'biz bunu mayıs ayının sonuna kadar öteledik demek bana göre bu hafta sonuç çıkmayacak demektir."

Koray Aydın'a parti yönetiminin kendisiyle ile birlikte Meral Akşener ve Sinan Oğan hakkında inceleme başlattığına yönelik haberler de soruldu.

Böyle bir incelemeden haberi olmadığını açıklayan Aydın, "Bizim böyle bir duyumumuz yok. Ben şahsen benim adımla ilgili bir araştırma yapılmadığını bilmiyorum. Kaldı ki bunu oluşturabilecek şartların olduğunu da buna gerek olduğunu da düşünmüyorum. Biz partimiz içinde davanın gereklerine bağlı olarak bu mücadeleyi yapıyoruz. Biz kendimize hak veya gelecek arayışı içindeyiz" değerlendirmesini yaptı.

Gelinen son durumla ilgili yarın diğer adaylarla bir görüşme gerçekleştirilebiceğini de söyleyen Aydın, şunları kaydetti: Keşke genel merkezle de böyle bir görüşme kapısı oluşturulabilse. Genel merkezdeki arkadaşlarımız bizim rakiplerimiz değil, aynı sıralarda mücadele ettik. Disiplinden veya bunun gibi işlemlerden korksaydık bu tür işlere girmezdik.

Koray Aydın'ın canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Sizin bu işe ayıracak bir saatiniz de mi yok Yargıtay 18. Daire üyeleri? Bu davayı hafife alamazsınız. O bir saatini vereceksiniz, bunu 15'inden önce karara bağlamak ülkesini seven her vatandaş gibi sizin de göreviniz. Bu davayı mayıs ayı içinde görüşeceğim demek, ne haliniz varsa görün demektir. Ön incelemesi yapıldığına göre artık karar için 1 saat zaman ayrılacak bir davadır. Bu kararı beklemek de bizim en tabi hakkımızdır.

Bu kadar beceriksizliği olan bir iktidarın Türk milletini teslim almasını kabul edemiyoruz. Türkiye'nin geleceği için böyle bir atılıma gerek olduğunu düşünüyorum. Bu işte neden ipe un serildiğinin kokusu yakında çıkar. Bu işe bir müdahale olduğu ortaya çıktığında MHP'nin gönül erlerinin tepkisi çok sert olacaktır. Bu kongre yapılmalıdır. Bu hak davasının takipçisi olacağız.

Bu kongrenin yapılması hukuki bir zarurettir. Kendi tabanıyla kavgalı bir siyasi hareket olur mu? Milyonlarca insanın hak arayışını dikkate almadan nasıl siyaset yapacaksınız?"