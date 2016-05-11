Yargıtay, MHP'de kurultay kararını mayıs ayı içinde yapılacak müzakere ile açıklayacak

Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi, MHP'de olağanüstü kurultay yapılmasına ilişkin kararının Mayıs ayı içinde yapılacak müzakere ile kesinleşeceğini açıkladı.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin bulunduğu koridorda panoya asılan duyuruda, söz konusu dosya üzerindeki çalışmaya ilişkin bilgi paylaşıldı. MHP ile ilgili dava dosyasının ön incelemesinin yapıldığı belirtilen duyuruda, şöyle denildi:

"Davacı tarafın dosyanın öne alınması talebi incelenmiştir. Dosya mayıs ayı içerisinde müzakere edilerek, gerekli karar verilecektir. Bunun dışında yazılı ve görsel veya sosyal medyada çıkan haberler doğru bilgiyi yansıtmamaktadır. Karar çıktığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Bu kararla, MHP'nin 15 Mayıs'ta muhaliflerden Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Avcı ve Ümit Özdağ'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı aday olduğu olağanüstü kongresini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusu belirsizliğini sürdürecek.

Karar 15 Mayıs'tan önce çıkmazsa muhalifler toplam delege sayısının yarıdan bir fazlasını toplamaları durumunda kurultay yapıp tüzüğü değiştirmekte kararlı. Genel Merkez ise bu değişikliği tanımayacak.

MHP'deki olağanüstü kongre sürecine ilişkin Tosya ve Gemerek Asliye Hukuk Mahkemeleri, kayyum heyetinin yetkilerini ve kongre sürecini Yargıtay incelemesi sonuna kadar ihtiyati tedbir yoluyla durdurmuştu.

Süreç nasıl başlamıştı?

MHP'deki tartışmalı süreç, bazı muhalif il başkanlarının Kurultay Çağrı Heyeti oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesine karar verilmesi için 15 Ocak'ta MHP Genel Merkezi'ne başvurmasıyla başladı.

Olağanüstü kongre talebine, genel merkezin yanıt vermemesi üzerine muhaliflerin avukatları, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinde 5 Şubat'ta dava açtı. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, 8 Nisan'da Kurultay Çağrı Heyeti oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi kararını verdi.

Büyük kongreyi toplantıya çağırmak üzere, kapatılan Aksaray İl Başkanı Ayhan Erel, MHP Kurucular Kurulu Üyesi Ali Sağırve Bursa Üst Kurul Delegesi Mehmet Bilgiç'in Kurultay Çağrı Heyeti olarak görevlendirilmesine karar veren mahkeme, gerekçeli kararını 11 Nisan'da tamamladı.

Gerekçeli kararda, MHP'nin 1232 delegesinden 531'inin olağanüstü kongre talebinde bulunduğu, bu kişilerin talepte bulunmasına rağmen, MHP Genel Merkezi'nce olağanüstü büyük kongre çağrısı yapılmadığının anlaşıldığı belirtildi. Gerekçeli kararda, MHP Tüzüğü'nün 63/3. maddesinde büyük kongre üyelerinin 1/5'inin başvurusu üzerine olağanüstü büyük kongrenin toplantıya çağrılabileceği hükmünün yer aldığı ifade edilerek, bu hükmün bu hususta partiye takdir yetkisi vermediği sonucuna varıldığı aktarıldı.