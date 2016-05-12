MHP Çağrı Heyeti'nde neler oluyor; olağanüstü kurultaya tedbir kararları için iki haftada iki zıt açıklama!..

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin MHP'de olağanüstü kurultay yapmak üzere atadığı Çağrı Heyeti, yerel mahkemelerin tedbir kararları için iki hafta içinde iki zıt açıklama yaptı.

Çağrı Hayeti üyelerinden eski MHP Aksaray İl Başkanı avukat Ayhan Erel, Tosya ve Gemerek Asliye Hukuk Mahkemelerinin 15 Mayıs'ta yapılması planlanan kurultay için tedbir kararı koymasının ardından 29 Nisan'da bir açıklama yaparak, "Bu şekilde alınan kararlar hukuka göre yok hükmündedir. Yok hükmünde olan kararlara uyarak görevimizin ifâsını durdurma gibi bir durum söz konusu olamaz" demişti. Erel, dün Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi'nin kurultay kararını mayıs ayı içinde kesinleştireceğini açıklamasının ardından CNN Türk canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, bu kez "Tedbir kararı kaldırılmazsa kurultayın yapılması mümkün değil" diye konuştu. Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararının kaldırıldığını hatırlatan Erel, "Biz Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararının da kaldırılmasını bekleyeceğiz. Ama Yargıtay son kararını verirse bu iş kökten çözülmüş olacak" ifadesini kullandı.

"Hukuka göre yok hükmündedir"

Ayhan Erel, yerel mahkemelerin kurultaya tedbir kararı koymasının ardından yaptığı ilk değerlendirmede şunları söylemişti:

"Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre ihtiyati tedbir kararının esas hakkında görevli ve yetkili mahkemelerden talep edilmesi gerekir. MHP'nin olağanüstü kongre süreci ile ilgili Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi zaten bir karar verdi. Dolayısıyla dava açıldıktan sonra ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talepte bulunulabilinir. Gemerek ve Tosya hukuk mahkemesi sayın hâkimlerinin hangi kanunu kendilerine dayanak yaparak böyle bir karar verdiklerini bilemiyorum. Bir hukukçu olarak mahkeme kararlarına saygı duymak zorundayız. Ama bu şekilde alınan kararlar hukuka göre yok hükmündedir. Yok hükmünde olan kararlara uyarak görevimizin ifâsını durdurma gibi bir durum söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Ama sağlıklı değerlendirmeyi ancak her iki mahkemenin kararlarını, gerekçelerini gördüğümüzde yapacağız."

MHP'li muhalifler: Tedbir kararını bekleyeceğiz

Çağrı Heyeti Başkanı Ali Sağır da, bugün toplanarak Gemerek kararına itirazı değerlendireceklerini, ancak Yargıtay kararının bağlayıcı olacağını söyledi. Genel başkanlığa aday olduklarını açıklayan Sinan Oğan, Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, 15 Mayıs'ta yapılması planlanan olağanüstü kurultay için Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin koyduğu tedbir kararının kaldırılmasını bekleyeceklerini, 13 Mayıs Cuma gününe kadar karar çıkmazsa Yargıtay'ın nihai kararının bekleneceğini duyurdular.