MHP'ye atanan Çağrı Heyeti Başkanı: Yerel mahkemenin kararı yok hükmünde, kurultayı yapacağız!

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin atadığı Çağrı Heyeti Başkanı (MHP eski Aksaray İl Başkanı) Av. Ayhan Erel, Gemerek ve Tosya'da açılan davalarda Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin atadığı kayyum heyetinin kararlarına ihtiyati tedbir konulmasına ilişkin olarak, "Yerel mahkemenin aldığı karar yok hükmündedir. Şu an kurultayla ilgili kararı ancak Yargıtay verebilir. 15 Mayıs'a kadar bir karar çıkmazsa bir kurultayımızı yaparız" dedi.

Vatan gazetesinden Funda Korkmaz'a konuşan Erel, "Kararın henüz neye dayanarak verildiği bilmiyorum. Çünkü tarafımıza ulaşmış yazılı bir mahkeme kararı yok. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karara tedbir konulacaksa yine aynı mahkeme üzerinden konulması gerekir" ifadesini kullandı. "Biz hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde görevimizi yapıyoruz" diyen Erel, "Olağanüstü kurultay için davetiyelerimizi gönderdik. Bizim için süreç hala aynen devam ediyor. Mahkeme kararı bize tebliğ edilirse, bizler de hukuki olarak buna itirazlarımızı yaparız. Milliyetçi Hareket Partisi üyesi olarak milliyetçi görüşe ipotek konulmasına karşıyım" diye konuştu.