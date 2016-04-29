MHP'de kurultay süreci mahkeme kararıyla tedbiren durduruldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, "Gemerek ve Tosya'da açılan davalarda Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin atadığı kayyum heyetinin kararlarına ihtiyati tedbir konuldu" dedi. Bu kararlar geçerli sayıldığı ve kesinleştiği takdirde 15 Mayıs kongresi yapılamayacak ve Yargıtay süreci beklenecek.

MHP'li Öztürk tarafından kurultay sürecine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, MHP'de kurultay sürecinin durduğu bildirildi. Öztürk, kurultay sürecine ilişkin yaşananlara değinerek, "Bilindiği üzere, 8 Nisan 2016 tarihinde Ankara 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultayının Tüzük değişikliği gündemiyle Olağanüstü Toplantıya Çağrılması konusunda Üç Kişilik Kayyım Heyeti görevlendirilmiştir. Ankara 12'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararı hakkında Genel Merkezimiz tarafından Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesine temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Bu nedenle Ankara 12'inci Sulh Hukuk Mahkemesinin bahse konu kararı henüz kesinleşmemiştir" dedi.

Öztürk, "Daha önce de Genel Merkezimiz tarafından yapılan basın açıklamalarıyla vurgulandığı üzere Ankara 12'inci Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı Türk Medeni Kanunu'nun 75/2'inci maddesi uyarınca verilmiş olup, HMK 367/2'inci maddesi uyarınca kesinleşmeden uygulanması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"İhtiyati tedbir yoluyla durduruldu"

Gemerek ve Tosya'da açılan davalarda Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin atadığı kayyum heyetinin kararlarına ihtiyati tedbir konulduğunu bildiren Öztürk, şunları söyledi:

"Karar henüz Yargıtay İncelenmesinden geçerek kesinleşmediği için, Ankara 12'inci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından atanan kayyım heyetinin görevi de başlamamıştır. Ancak tüm bu hukuki gerçeklere rağmen Kayyım Heyeti tarafından 15 Mayıs 2016 tarihinde Büyük Kurultayın Toplanacağı kamuoyuna duyurulmuş ve de Partimiz Delegeleri 'Korsan Kongreye' davet edilmiştir. Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi'ni henüz hiçbir yetkisi olmadan Büyük Kurultay'a davet etmek teşebbüsünde bulunan Kayyım Heyetinin 'kaos yaratma girişimi' birçok üst kurul delegemiz tarafından tepkiyle karşılanmış ve Genel Merkezimize ulaşan onlarca üst kurul delegesi, bu hukuksuz duruma karşı Anayasanın 36'ıncı maddesine dayalı olarak hukuki mücadele başlatmak istediklerini ifade etmişlerdir.

Aynı zamanda Partimizin çeşitli kademelerinde yönetici durumunda bulunan ve üst kurul delegesi sıfatı taşıyan mensuplarımızın, bulundukları il ve ilçelerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulara başlamış oldukları ve bugünitibariyle birçok başvurunun gerçekleştiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu başvurular neticesinde, şu an kararı verilmiş ve Genel Merkezimize ulaşmış bulunan iki adet mahkeme kararı bulunmaktadır.

Nitekim Tosya İlçe Başkanımız ve aynı zamanda üst kurul delegemiz bulunan Muvaffak Etyemez tarafından Kayyım Heyeti aleyhine açılmış bulunan muarazanın önlenmesi davası neticesinde Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, ve yine Sivas İli Gemerek İlçesi Teşkilat Başkanımız ve üst kurul delegemiz Sayın Erdal Genç tarafından Kayyım Heyeti aleyhine açılmış bulunan muarazanın önlenmesi davası neticesinde Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kayyım heyetinin yetkileri ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuş, kararın kesinleşmeden uygulanamayacağı tespit edilmiş, kongre çağrısı da dahil olmak üzere bütün işlemler ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuş ve ayrıca ankara 12'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararının infazı yargıtay incelemesi sonuna kadar ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuştur."

"Sayı artacak"

MHP'li Öztürk, yazılı olarak yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Bu iki karara ek olarak yine üç üst kurul delegemiz tarafından bir ilimizde yapılan benzer başvuru üzerine üç adet ihtiyati tedbir kararının daha verilmiş bulunulduğu ve de basın toplantısı aşamasında henüz tebliğ işlemlerinin tamamlanmamış olması nedeniyle Genel Merkezimize ulaşmadığı üst kurul delegesi arkadaşlarımız tarafından ifade edilmiştir. Bu kararlar bugüne kadar MHP Genel Merkezi tarafından ifade edildiği üzere Ankara 12'inci Sulh Hukuk Mahkemesi kararının kesinleşmeden uygulanamayacağını teyit etmiş olduğu gibi, Kayyım Heyetinin Yasal Olmayan Teşebbüslerinin de Yargı Organları eliyle durdurulması anlamına gelmektedir.

Dün ve bugün Genel Merkezimizden bu konuda hukuki yardım talebinde bulunan Üst Kurul Delegelerimizin sayısı yaklaşık olarak 100 civarında olup, dün ve bugün yaklaşık olarak 60 üst kurul delegemize bu konuda Genel Merkezimi hukukçuları tarafından hukuki yardımda bulunulmuş olup, Pazartesi gününden itibaren çok sayıda üst kurul delegemiz de bu hukuksuzluk karşısında kayyım heyeti aleyhine davalar ikame etmeye devam edecektir. Şu an için 5 adet olan ihtiyati tedbir kararlarının sayısının önümüzdeki hafta artarak devam edeceği düşünülmekte olup, Genel Merkezimize ulaşan mahkeme kararları basınla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Semih Yalçın: Kurultay 2018'de

Kararı değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da "Kurultayımız 2018'de gerçekleştirilcek. Değiştireceğimize dair beklenti içinde olunmasın" diye konuştu.

Yalçın'ın değerlendirmeleri şöyle:

“Kurultayımız 2018'de gerçekleştirilcek. Değiştireceğimize dair beklenti içinde olunmasın.”

“12. sulh hukuk mahkemesinin kararının uygulanamaz olduğunu ve temyiz edeceğimizi ifade etmiştik. Bizim meri hukukumuza göre bu müracaattan sonra sürecin beklenmesi gerekirdi. Yargıtay kararı ortaya çıkamadan herhangi bir kongre çağrısı olmaması gerekirdi.

“Malum kayyum heyeti kendileri tarih tespit etmek ve yargıya da uymayacak bir şekilde bu karar uygulamaya yani kongreyi toplamaya çalıştılar.

“İki ayrı ama birbirini doğrulayan karar alındı. Birincisi infazın tedbiren durdurulması ikincisi de çağrı heyetinin 15 Mayıs ile ilgili çağrısını iptal ediyor. Olağanüstü kongre çağrısını tedbiren durduruyor.

"Delegelere süreci daha iyi anlatacağız"

Habertürk'te konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk'ün yorumu şöyle:

“Delegelere süreci daha iyi anlatacağız. Kan davasına dökmeye çalışan arkadaşlarımızın aksine kendi doğal şartları içerisinde uygun zaman içerisinde halledilmesini istemiştik ama arkadaşlarımızın bir acelesi vardı. Kırgın ortam vardı, onu fırsat bilerek tasvip edemeyeceğimiz bir yol izlediler. Biz de hukukun bize tanımış olduğu hakkı kullanıyoruz. Arkadaşlarımızın bilgilendirilmesi noktasında gerekli adımlar atılacaktır.

“Bizim yaptığımız hukukun içinde olan bir adım.

“9 Ekim’de zaten kongreleri başlatıyoruz. Herkese açık, mHP’nin bugüne kadarki geleneklerinde sen aday olursun, olamazsın gibi bir şey yok. Yarışanlardan Koray Aydın 2 defa genel başkan adayı oldu.”

Ne olmuştu?

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye bayrak açan Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan, olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurmuştu. Genel başkanlığa adaylığını açıklayan isimlerden biri de Ümit Özdağ olmuştu.

Çağrı heyeti 15 Mayıs demişti

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, MHP'de olağanüstü kurultay talebini 8 Nisan'da verdiği kararla kabul etmiş ve üç kişilik bir çağrı heyeti atamıştı. Çağrı heyeti üyeleri, kongrenin 15 Mayıs 2016 Pazar günü yapılacağını açıklamıştı. MHP Genel Merkezi ise bu kararı tanımamıştı.

Üyeler; Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 8 Nisan'daki karari gereği, MHP Olağanüstü Büyük Kongresi'nin toplantıya çağrılması ve gerekli işlemlerin icrası hususunda kendilerine Çağrı Heyeti sıfatıyla yetki verildiğini anımsatmıştı.