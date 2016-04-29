Akşener'den 'olağanüstü kongreye tedbir kararı' yorumu: Kafasına göre imam arayan Temel'in işine benziyor!

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, MHP ilçe başkanlarının başvurusu üzerine Tosya ve Gemerek asliye hukuk mahkemelerinin olağanüstü kongreye ilişkin aldığı tedbir kararlarıyla ilgili, "Bu iş, kafasına göre imam arayan Temel'in işine benziyor" dedi.

Bu saatten sonra ilgili sulh hukuk mahkemesinin kendi kararını yanlış görse bile kararı değiştirme yetkisine sahip olmadığını söyleyen Akşener, şunları kaydetti:

"Mahkemenin kararına itiraz edilebileceğini, ihtiyati tedbir yoluyla durdurulabileceğini düşünsek bile buna ilişkin itirazın Ankara'da yetkili asliye hukuk mahkemesine yapılması gerekirdi. Yetkisiz ve görevsiz ne Gemerek mahkemesinin vereceği karar geçerli ne de Tosya mahkemesinin vereceği karar geçerlidir. Bu iş, kafasına göre imam arayan Temel'in işine benziyor. Bu işin herhangi bir karşılığı yoktur. Biz 15 Mayıs 2016 tarihinde Ankara Büyük Anadolu Otel'de Olağanüstü Kongre'de tüzük değişikliği oylamamızı yapacağız."

Başkan adaylarından Sinan Oğan, MHP'de olağanüstü kurultay kararına ihtiyati tedbir konmasıyla ilgili olarak, "Hükümet, MHP Genel Merkezi, kurultayın önüne geçebilmek için seferber olmuş durumdalar" dedi.

Yerel mahkemenin tedbir kararına itiraz haklarının olduğunu söyleyen Oğan, "Bekir Bozdağ, açıklamalarıyla bu işin içinde olduğunu göstermişti. Bir mahkemenin kararını başka bir mahkeme bozamaz, bunun hukukta bir yeri yoktur. Hukuku hafife alıyorlar" diye konuştu.

Sinan Oğan'ın Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Öncelikle MHP’nin bu kurultayı yaptırmamak için birçok mahkemeye başvurduğunu görüyoruz. 'Birinden olmazsa birine, olmazsa diğerine' hukukta hiçbir yeri olmayan bir uygulama. Bir mahkemenin kararını başka bir mahkeme bozamaz. Bunun hukukta bir yeri yoktur. Bizim de hukuk içerisinde itiraz hakkımız var, itiraz hakkımızı kullanacağız"

"Seferber olmuş durumdalar"

"Bekir Bozdağ, açıklamalarıyla bu işin içinde olduğunu göstermişti. MHP Genel Merkezi, herkes, kurultayın önüne geçebilmek için seferber olmuş durumdalar. Yerel mahkemeden karar çıkarıldı, hukuku hafife alıyorlar."