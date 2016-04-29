MHP’li Yalçın: Kurultayımız 2018’de gerçekleştirilecek

MHP’de olağanüstü kongre kararına tedbir kararı konulmasının ardından partinin genel başkan yardımcısı Semih Yalçın, “Kurultayımız 2018'de gerçekleştirilcek. Değiştireceğimize dair beklenti içinde olunmasın” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk de “Delegelere süreci daha iyi anlatacağız” yorumunda bulundu.



"Kurultay tarihi değişmeyecek"



NTV'de konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

“Kurultayımız 2018'de gerçekleştirilcek. Değiştireceğimize dair beklenti içinde olunmasın.”

“12. sulh hukuk mahkemesinin kararının uygulanamaz olduğunu ve temyiz edeceğimizi ifade etmiştik. Bizim meri hukukumuza göre bu müracaattan sonra sürecin beklenmesi gerekirdi. Yargıtay kararı ortaya çıkamadan herhangi bir kongre çağrısı olmaması gerekirdi.

“Malum kayyum heyeti kendileri tarih tespit etmek ve yargıya da uymayacak bir şekilde bu karar uygulamaya yani kongreyi toplamaya çalıştılar.

“İki ayrı ama birbirini doğrulayan karar alındı. Birincisi infazın tedbiren durdurulması ikincisi de çağrı heyetinin 15 Mayıs ile ilgili çağrısını iptal ediyor. Olağanüstü kongre çağrısını tedbiren durduruyor.

MHP’li Öztürk: Delegelere süreci daha iyi anlatacağız

Habertürk'te konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk'ün yorumu şöyle:

“Delegelere süreci daha iyi anlatacağız. Kan davasına dökmeye çalışan arkadaşlarımızın aksine kendi doğal şartları içerisinde uygun zaman içerisinde halledilmesini istemiştik ama arkadaşlarımızın bir acelesi vardı. Kırgın ortam vardı, onu fırsat bilerek tasvip edemeyeceğimiz bir yol izlediler. Biz de hukukun bize tanımış olduğu hakkı kullanıyoruz. Arkadaşlarımızın bilgilendirilmesi noktasında gerekli adımlar atılacaktır.

“Bizim yaptığımız hukukun içinde olan bir adım.

“9 Ekim’de zaten kongreleri başlatıyoruz. Herkese açık, mHP’nin bugüne kadarki geleneklerinde sen aday olursun, olamazsın gibi bir şey yok. Yarışanlardan Koray Aydın 2 defa genel başkan adayı oldu.”

Ne olmuştu?

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye bayrak açan Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan, olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurmuştu. Genel başkanlığa adaylığını açıklayan isimlerden biri de Ümit Özdağ olmuştu.

Çağrı heyeti 15 Mayıs demişti

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, MHP'de olağanüstü kurultay talebini 8 Nisan'da verdiği kararla kabul etmiş ve üç kişilik bir çağrı heyeti atamıştı. Çağrı heyeti üyeleri, kongrenin 15 Mayıs 2016 Pazar günü yapılacağını açıklamıştı. MHP Genel Merkezi ise bu kararı tanımamıştı.

Üyeler; Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 8 Nisan'daki karari gereği, MHP Olağanüstü Büyük Kongresi'nin toplantıya çağrılması ve gerekli işlemlerin icrası hususunda kendilerine Çağrı Heyeti sıfatıyla yetki verildiğini anımsatmıştı.