MHP'ye atanan Çağrı Heyeti Başkanı: Tedbir kararı kaldırılmazsa kurultayın yapılması mümkün değil

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin MHP'de kurultay yapmak üzere atadığı Çağrı Heyeti Başkanı (MHP eski Aksaray İl Başkanı) Av. Ayhan Erel, Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi, MHP'de olağanüstü kurultay yapılmasına ilişkin kararının mayıs ayı içinde yapılacak müzakere ile kesinleşeceğini açıklamasını değerlendirdi. CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Erel, "Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararının kaldırılmaması halinde hafta sonu kurultayın yapılması mümkün değil" dedi.

Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararının kaldırıldığını hatırlatan Erel, "Biz Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararının da kaldırılmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.

"Gemerek kilit rol oynayacak"

"Bize göre yargı yolu tükenmemiştir" diyen Erel, "Yargı yollarının tamamının bitirilmediği bir yerde, Gemerek'ten de henüz netleşmiş bir kararın gelmediği noktada pazar günü bu kurultayın yapılacağı konusunda net bir karar veremeyiz" ifadesini kullandı. Yargıtay'ın kurultayın yapılması yolunda bir karar vereceğine inandıklarını belirten Erel, "Yargıtay bu kararı verdiği taktirde iş kökten çözülmüş olacak" dedi.