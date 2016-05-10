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Politika

MHP'li Sinan Oğan: Tosya mahkemesinin olağanüstü kongreye ilişkin verdiği tedbir kararı kaldırıldı

"15 Mayıs'ta olağanüstü kongreyi toplamaya kararlıyız"

10 Mayıs 2016 16:45

MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararının kaldırıldığını duyurdu. Oğan, "Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi'nin olağanüstü kongreye ilişkin verdiği tedbir kararı kaldırılmıştır. 15 Mayıs'ta olağanüstü kongreyi toplamaya kararlıyız" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; MHP aleyhine Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açan 16 İl Başkanı'nın avukatları, Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararını kaldırttı. Sinan Oğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi'nin olağanüstü kongreye ilişkin verdiği tedbir kararı kaldırılmıştır. 15 Mayıs'ta olağanüstü kongreyi toplamaya kararlıyız. Gemerek Mahkemesinin kararı ile ilgili de başvuruları yaptık" dedi.

 

Yetki isteyecek mi?

 

MHP yönetiminin haklarında disiplin incelemesi başlattığı Meral Akşener, Ümit Özdağ,Koray Aydın, Sinan Oğan, Süleyman Sazak, Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri gibi isimlerin parti üyeliğinden düşürülmesini gündeme alacağı iddia edildi. Devlet Bahçeli'nin parti tüzüğüne aykırı hareket ettikleri suçlamasıyla haklarında inceleme başlattığı rakiplerini üyelikten çıkarmak amacıyla MYK'den yetki alacağı öne sürülüyor. 

 

 

 

Ayrıntılar geliyor...

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