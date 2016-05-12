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MHP'li muhalifler: Olağanüstü Kurultay için mahkemenin tedbir kararının kaldırılmasını bekleyeceğiz

Çağrı Heyeti "Tedbir kararı kaldırılmazsa kurultayın yapılması mümkün değil" açıklaması yapmıştı

12 Mayıs 2016 20:52

MHP'de Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduklarını açıklayan Sinan Oğan, Meral AkşenerKoray Aydın ve Ümit Özdağ, 15 Mayıs'ta yapılması planlanan olağanüstü kurultay için Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin koyduğu tedbir kararının kaldırılmasını bekleyeceklerini açıkladılar.

Bugün bir araya gelen muhalif kanattaki beş isim, "13 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar Ankara 3. İcra Mahkemesi'nden karar çıkması durumunda pazar günü kurultayı gerçekleştireceklerini, karar çıkmaması durumunda Yargıtay'ın nihai kararı sonuçlanana kadar bekleyeceklerini" duyurdular. 

Çağrı Heyeti üyesi Ayhan Erel de dün "Tedbir kararı kaldırılmazsa kurultayın yapılması mümkün değil" açıklaması yapmıştı.

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