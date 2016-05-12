MHP'li muhalifler: Olağanüstü Kurultay için mahkemenin tedbir kararının kaldırılmasını bekleyeceğiz

MHP'de Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduklarını açıklayan Sinan Oğan, Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, 15 Mayıs'ta yapılması planlanan olağanüstü kurultay için Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin koyduğu tedbir kararının kaldırılmasını bekleyeceklerini açıkladılar.

Bugün bir araya gelen muhalif kanattaki beş isim, "13 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar Ankara 3. İcra Mahkemesi'nden karar çıkması durumunda pazar günü kurultayı gerçekleştireceklerini, karar çıkmaması durumunda Yargıtay'ın nihai kararı sonuçlanana kadar bekleyeceklerini" duyurdular.

Çağrı Heyeti üyesi Ayhan Erel de dün "Tedbir kararı kaldırılmazsa kurultayın yapılması mümkün değil" açıklaması yapmıştı.