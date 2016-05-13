MHP'li Semih Yalçın: Kurultay ile ilgili üçüncü bir karar ilgili valilik ve emniyet birimlerine gönderildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) olağanüstü kurultay toplanmasına ilişkin Ankara 2. İcra Mahkemesi, Gemerek Sulh Hukuk Mahkemesi'nin koyduğu tedbir kararına itirazı kabul etti. Ancak Gemerek mahkemesi, Ankara'da kaldırılan tedbir kararı sonrası jet hızıyla yeni bir tedbir kararı aldı. MHP'de 'kurultay bilmecesi' devam ederken Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kurultay ile ilgili üçüncü bir karar daha var. Bir üçüncü karar ilgili valiliklere ve emniyet birimlerine gönderildi. Daha sonra arkadaşlarımız açıklasın. Sizinle paylaşırız" dedi.

Bu açıklamaların ardından 25. İcra Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldı ve "Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyadi tedbir kararı geçerlidir. Kurultay toplanamaz" açıklamasını yaptı.

CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Semih Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"MHP delegesi, mensupları, mümessilleri aklı selimdir. Hukuki sürecin devam ettiği görülüyor. Avukatlarımızın yaptığı açıklamalarda hukuk kaosu varmış gibi görünüyorsa da her şey açık. Hukuki açıklamayı avukatlar yaptı. İki ilçeden iki delegemizin aldığı karar kaldırıldı, tedbir kararı yenilendi. Geçerli olmadı diyelim, bir diğer kardeşimiz de buna benzer bir karar aldırmak suretiyle hukuki işlemleri başlatarak resmi makamlara ulaştırıldı. İkinci icra müdürlüğü ve hakimliğinden alınan kararın buna yol açması mümkün değil. Bu yolun açılabilecek tek yolu yargıtaydır. Hiç yetkili olmayan isimlerin kendi başlarına kongre daveti yapması abestir"

Ben adayım diye yarış olmamasına rağmen ortada dolaşan isimler kongre çağrısı yapıyor. Disiplin suçudur bu. MHP 1 Kasım’dan itibaren bu tür davranış biçiminde olan kişilerle alakalı olarak inceleme başlatmış, incelemeyi devam ettirmektedir. Bunun sonucu ne olur bilmiyorum. Zamanı geldiğinde ilgili heyet karar verecektir. Şu anda bir karışıklık yok, hukuken bir engel yoktur. Asliye hukuk mahkemeleri çok net kararlarını vermiştir. Onların söyledikleri 12. Sulh’un kararını bozmuyor. Yargıtay’ın kararını bekleyin diyor.

Üçüncü karar var. Bir üçüncü karar ilgili valiliklere ve emniyet birimlerine gönderildi. Daha sonra arkadaşlarımız açıklasın. Sizinle paylaşırız.

Yapılan çağrılar inceleme konusudur. Israrla çağrı yapılıyorsa MHP’ye nasıl bir kumpas kuruluyor değerlendirmek lazım. Sabırlı davrandık şimdiye kadar. Kısa açıklamalarla duygu düşüncelerimizi ifade ettik. Ama bunlar bu şekilde devam ederse, hareketi sokağa döküp insanları birbirine kırdırma çabası içine girerse merkezimiz gerekli önlemleri alır. Ben bunun olacağını düşünmüyorum. Bu süreci çok iyi inceliyor."