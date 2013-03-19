Mehmet Haberal: Çok üzüldüm

Ergenekon Davası'nda tutuklu bulunan CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal savcıların sunduğu mütalaaya ilişkin, "Çok üzüldüm. Ülkemizin hak ettiği demokratik hukuk devleti düzeyine en kısa zamanda ulaşmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Ergenekon Davası'nda savcıların 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istediği Mehmet Heberal duruşmaya verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ben ömrüm boyunca sadece hizmete talip oldum. Savcılığın hukuksal hiçbir delil içermeyen mütalaası karşısında ülkemin herzamankinden daha da fazla hizmete ve gelişmeye ihtiyacı olduğunu gördüm ve çok üzüldüm. Daha önce 'Yedi gün yirmi dört saat çalışmalıyız' diyordum. Şimdi 'Gün 48 saatmiş gibi çalışmalıyız' diyorum. Ülkemizin uluslararası platformlarda da yaşanan adaletsizlik ve hukuksuzluklarla değil başarılarla gündeme gelmesini istiyorum. Bunun için ben de bir bilimadamı olarak bulunduğum olumsuz şartlarda dahi eserlerime eser katmaya devam edeceğim. Ülkemizin hak ettiği demokratik hukuk devleti düzeyine en kısa zamanda ulaşmasını temenni ediyorum."

