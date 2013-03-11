Ergenekon duruşmasında Mustafa Balbay'ın mikrafonu kapatıldı

Ergenekon Davası'nın 277. duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 67'si tutuklu 275 sanıklı dava Silivri Ceza infaz kurumları yerleşkesinde yapıldı. Duruşmaya CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, gazeteci Tuncay Özkan, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin dahil 47 tutuklu sanık hazır bulundu.

İlker Başbuğ katılmadı

Doğan Haber Ajansı'ndan Serpil Kırkeser ve Cem Tursun'un haberine göre, 21 gün aradan sonra tekrar görülen davada, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, YAŞ üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler ve emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de aralarında bulunduğu 20 tutuklu sanık ise duruşmaya katılmadı. Odatv Davası'ndan tutuklu bu davadan tutuksuz yargılanan Yalçın Küçük de duruşmada hazır bulundu. Öte yandan 7 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

Ayağı kırık vekil de salındaydı

Sanıklar duruşma salonuna 09.52'de alındı. 18 Şubat'ta görülen duruşmada bariyerden atlayarak ayak topuğunu kıran ve ardından ameliyat olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da duruşma salonuna koltuk değnekleriyle geldi. Davanın tutuklu sanıkları Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal da, Mahmut Tanal'a geçmiş olsun dileklerine iletti. Davanın tutuklu sanıklarından İbrahim Özcan da Mahmut Tanal'ı izleyicilere göstererek 'Ergenekon Gazisi' diye seslendi. Mübaşir sık sık izleyicilerin yerine oturması konusunda uyarılarda bulundu.

Saat 10.14'de başlayan duruşmaya Cumhuriyet Savcıları Murat Dalkuş ve Mehmet Ali Pekgüzel de katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese bugünkü oturumda ortaya konan delillerle ilgili tarafların beyanlarının alınacağını söyledi. Yoklamanın yapılmasının ardından davaya katılan avukatların da yoklaması yapıldı. Esas hakkındaki mütalaanın verilmesine kadar duruşmalardan men edilen tutuklu sanık Durmuş Ali Özoğlu'nun avukatı Ali Rıza Dizdar, müvekkilinin duruşmalardan yasaklı olduğu için beyanda bulunamayacağını belirtti. Mahkeme Başkanı Özese de yoklamanın yapıldığını, talebini yazılı olarak mahkemeye sunmasını isteyerek Avukat Dizdar'a söz vermedi. Avukat Dizdar'ın konuşmasına devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Özese'nin talimatı üzerine mikrofonu kapatıldı.

Avukat Zeynep Küçük: fiziksel koşullar korkunç

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün kızı aynı zamanda avukatı olan Zeynep Küçük, duruşmanın küçük salonda yapılması nedeniyle yer konusunda sorun yaşandığını belirterek, "Fiziki koşullar korkunç. Üst üste burada sıkıştık" diye konuştu. Mahkeme Başkanı Özese de, "Keşke büyük salonda duruşmayı yapabilseydik ancak büyük salonda KCK davası görülüyor" diye cevap verdi. Bazı avukatların ayakta kalması üzerine, müdahil avukatlar için ayrılan bölümde oturmalarına izin verildi. Öte yandan bazı avukatlarında izleyicilerin arasında duruşmayı izledi. Küçük olması nedeniyle avukatlar, sanık yakınları, milletvekilleri ve basın mensupları salona alındı. Bazı sanık yakınları da salon dışında bulunan ve ekran bulunan alanda duruşmayı takip etti. Öte yandan CHP Milletvekilleri Ali İhsan Köktürk ve Ali Özgündüz de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Mahkeme Başkanı Özese daha sonra dosyaya çeşitli kurumlardan gelen evrakları okudu. CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı da söz alarak eski Başbakanlık Müsteşarlarından Yaşar Yazıcıoğlu'nun hazır olduğunu belirterek tanık olarak duruşmada dinlenmesini talep etti.

Sanıklar reddi hakim talebinde bulundu

Bu sırada sanıklardan Fikri Karadağ ve Hüseyin Buzoğlu mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Sanık Buzoğlu, "Siz tarafsızlığınızı yitirmenin yanı sıra 18 Şubatta verdiğiniz ara kararla kararınızı açıkladınız. Sizin artık bu heyet içinde yer almamanız gerekir" dedi.

Avukat ile hakim tartıştı

Mahkeme Başkanı Özese de, "Empati yapıp bizim yerimize geçmeyin. Mahkeme öyle bir şey söylemez" dedi. Sanık Buzoğlu da, "Şahsınızın yerinde olmaktansa bu davada sanık ya da avukat olmayı tercih ederim" diye konuştu. Mahkeme Başkanı Özese, "Bunlar amacını aşan söylemler. Biz Türk Milleti adına yargılama yapıyoruz" diyerek sanık Buzoğlu'nu uyardı.

Avukat salondan atıldı

Bu sırada duruşmada avukat Zeynep Küçük söz alarak müvekkilinin esas hakkındaki mütalaa verilene kadar duruşmalardan men edildiğini hatırlatarak, Veli Küçük'ün beyanda bulunması için salonda bulunması gerektiğini ifade etti. Zeynep Küçük'ün sesini yükselterek konuşmasına devam etmesi üzerine mikrofonu kapattıldı. Bu sırada söz almadan konuşan avukat Mehmet Taşdelen, "Niye mikrofonu kapatıyorsunuz. Konuşmamıza izin vermiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Özese de, "Disipline uymayan herkes dışarı çıkartılır" dedi. Avukat Taşdelen'in yüksek sesle konuşmaya devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Özese avukatın Taşdelen'in dışarı çıkmasını istedi. Avukat Taşdelen de "Zaten konuşturmuyorsunuz. Buradan çıkıyorum" diyerek salondan ayrıldı.

Balbay'ın mikrafonu kapatıldı

Mustafa Balbay da, "Burada hukuk, milli irade ayaklar altına alınmaktadır" dediği sırada Mahkeme Başkanı Özese'nin talimatı üzerine mikrofonu kapatıldı. Taleplere ilişkin görüşü sorulan Mehmet Ali Pekgüzel, reddi hakim talebin soyut ve kişisel nedenlere dayandırıldığını, sırf yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, taleplerin reddedilmesini istedi. Mahkemede talebi değerlendirmek üzere duruşmaya ara verildi.

Kck davası da görülüyor

Öte yandan Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin yanında bulunan büyük salonda da salonda KCK Davası görülüyor. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile yazar Ragıp Zarakolu'nun da aralarından bulunduğu 205 sanık hakkında açılan davanın 27. duruşması başladı. Duruşma iddianamenin okunmasıyla devam ediyor.