Mustafa Balbay'ın kızı: Bana 'teröristin kızı' diyorlar

Norveç’te, Gazetecilik Enstitüsü tarafından düzenlenen “Özgür Medya Konferansı”nın en genç konuşmacısı CHP İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay’ın kızı Yağmur Balbay oldu. Balbay, babası tutuklandığında “teröristin kızı olarak damga yediğini” anlatarak hiçbir çocuğun haksız yere babasından ayrı kalmamasını diledi.

Cumhuriyet gazetesinden Deniz Alan Held'in haberine göre, Norveç’te düzenlenen ve uluslararası basın örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı “Özgür Medya Konferansı”nda Türkiye “en çok tutuklu gazetecinin bulunduğu ülke olarak“ anıldı. Konferansın açılış konuşmasını Norveç Dışişleri Müsteşarı Torgeir Larsen’in yaptı. Konferansa Mustafa Balbay’ın eşi Gülşah Balbay ve kızı Yağmur Balbay’ın yanı sıra Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Ercan İpekçi de katıldı.



‘Teröristsin Silivri’ye!..’

Gülşah Balbay İngilizce yaptığı konuşmasında, son 4 yılda neler yaşadıklarını aktardı. Gülşah Balbay, “Eşim tutukluluğunun 5. yılına girdi. O cezaevine konduğunda kızım 8 yaşındaydı şimdi 12 oldu. Oğlum kucağında 8 aylık bebekti şimdi 5 yaşında. Yıllar önce ülkemde komünizm düşmanlığı yaratılmıştı. Muhalif yazarlara, sanatçılara ‘Sen komünistsin, içeri!’ denilirdi... Şimdiyse iktidarı eleştiren gazetecilere, öğrencilere, avukatlara, akademisyenlere, ‘Sen teröristsin, haydi Silivri’ye!’ deniliyor” diye konuştu.

Bir akademisyenin, “Kürt meselesi konusunda ne düşünüyorsunuz, Türkiye’de sadece Kürtlerin kötü muameleye uğradığını sanıyorduk. Vizyonunuz ve geçmişiniz onlardan farklı olduğu halde siz niye bu muamelelere maruz kalıyorsunuz” sorusunu da yanıtlayan Balbay, Türk-Kürt ayrımı yapmadığını, davasına inanan herkesi desteklediklerini söyledi.

İpekçi de Türkiye’de yaşananın “sözde demokrasi” olduğunu belirterek gerçek yaşananın ise “AKP’nin yarattığı korku diktatörlüğü” olduğunu söyledi.



Larsen: Yeterli tepkiyi gösteremedik’

Norveçli müsteşar Larsen ise Türk konuklarıyla yaptığı görüşmede, yaşadıkları sorunları şimdi daha iyi anladıklarını aktardı. Larsen’in bazı bürokratik sebeplerden dolayı yeterli tepki gösteremediklerini ifade etmesi dikkat çekti.

Türkiye’deki basın özgürlüğü konusu, ilk olarak Jan Espen Kruse’nin Norveç Ulusal Televizyonu’na hazırladığı belgeselle gündeme geldi.



'Terörist kızı' dediler

Konferansın en genç katılımcısı 12 yaşındaki Yağmur Balbay, konuşmasını Fransızca yaptı. Babasının hapse atılmasıyla “teröristin kızı olarak damga yediğini”, “okulda dışlandığını” söyleyen Yağmur, “Bir süre sonra Ergenekon’un bir tertip olduğunun kamuoyunca anlaşılmaya başlanmasıyla kendisine bakış açısının değiştiğini” söyledi. “Artık sevilen ve tanınan bir çocuk olduğunu ancak babasına hasret olduğu için hâlâ mutsuz olduğunu” anlatan Yağmur Balbay, “Eve oyuncak silah girmemişken karıncayı bile incitmeyen babasının nasıl terörist olabileceğine inanıldığını aklının ermediğini” dile getirdi. Hiçbir çocuğun haksız yere babasından ayrı kalmamasını ve kendi babasının da artık yanlarına dönmesini istediğini söyleyen Yağmur, babasıyla her yıl bir ülke görmeyi planladıklarını, Norveç’e de onunla beraber gelmiş olmayı dileğini dinleyicilerle paylaştı. Yağmur’un konuşması sırasında bazı izleyiciler gözyaşlarına hâkim olamadı.